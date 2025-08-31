Деньги вместо солдат: Германия передумала отправлять военных в Украину, - СМИ

Германия больше не планирует отправлять военных в Украину после завершения войны. Зато Берлин рассматривает возможность предоставлять Киеву больше денег на финансирование Вооруженных сил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Bild .

Издание пишет, что фактический отказ российского диктатора Владимира Путина от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским отодвигает вопрос гарантий безопасности в далекое будущее.

Но даже после окончания войны в Украине Берлин намерен поддерживать гарантии безопасности для Украины деньгами, а не войсками. В Берлине очень сомневаются, что войска стран Запада вообще попадут в Украину - хотя канцлер Германии Фридрих Мерц неоднократно заявлял, что Германия возьмет часть ответственности за безопасность Киева.

Источники в правительстве сказали, что Берлин обязался " укреплять украинские вооруженные силы в случае прекращения огня", чтобы сдержать РФ от повторения агрессии. По меньшей мере, Берлин будет покрывать часть зарплаты украинских солдат.