ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Гроші замість солдатів: Німеччина передумала відправляти військових в Україну, - ЗМІ

Німеччина, Неділя 31 серпня 2025 18:16
UA EN RU
Гроші замість солдатів: Німеччина передумала відправляти військових в Україну, - ЗМІ Фото: німецьких військових в Україні не буде (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Німеччина більше не планує відправляти військових в Україну після завершення війни. Натомість Берлін розглядає можливість надавати Києву більше грошей на фінансування Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild.

Видання пише, що фактична відмова російського диктатора Володимира Путіна від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським відсуває питання гарантій безпеки в далеке майбутнє.

Але навіть після закінчення війни в Україні Берлін має намір підтримувати гарантії безпеки для України грошима, а не військами. В Берліні дуже сумніваються, що війська країн Заходу взагалі потраплять до України - хоча канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв, що Німеччина візьме частину відповідальності за безпеку Києва.

Джерела в уряді сказали, що Берлін зобов'язався "зміцнювати українські збройні сили у разі припинення вогню", щоб стримати РФ від повторення агресії. Щонайменше, Берлін покриватиме частину зарплатні українських солдатів.

"За даними урядових джерел, розгортання німецьких солдатів для спостереження за дотриманням режиму припинення вогню не обговорюється "до подальшого повідомлення". Це зміниться лише, "якщо Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) вживе заходів", а Путін припинить свою агресивну війну", - додає видання.

Гарантії безпеки для України від Трампа

Зазначимо, як вже відомо, Трамп готовий надати гарантії безпеки Києву, але він публічно заявив, що американських військ в Україні не буде. Водночас за даними The Telegraph, він обговорює з європейцями можливість розгортання американських приватних військових підрядників.

Натомість "коаліція рішучих" - ті самі країни Європи, про які каже Трамп - спочатку оголосила готовність розгорнути сили стримування в Україні. Після зустрічі у Білому домі близько 10 країн погодились відправити війська до України. Коаліція також направить своїх військових планувальників до США для консультацій.

Проте 30 серпня стало відомо, що "коаліція" раптово вирішила скоротити військовий континент, який відправить в Україну після війни. Причина в ресурсах і побоюваннях спровокувати Москву.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гарантії безпеки
Новини
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим