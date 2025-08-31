Гроші замість солдатів: Німеччина передумала відправляти військових в Україну, - ЗМІ

Німеччина більше не планує відправляти військових в Україну після завершення війни. Натомість Берлін розглядає можливість надавати Києву більше грошей на фінансування Збройних сил.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Bild .

Видання пише, що фактична відмова російського диктатора Володимира Путіна від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським відсуває питання гарантій безпеки в далеке майбутнє.

Але навіть після закінчення війни в Україні Берлін має намір підтримувати гарантії безпеки для України грошима, а не військами. В Берліні дуже сумніваються, що війська країн Заходу взагалі потраплять до України - хоча канцлер Німеччини Фрідріх Мерц неодноразово заявляв, що Німеччина візьме частину відповідальності за безпеку Києва.

Джерела в уряді сказали, що Берлін зобов'язався " зміцнювати українські збройні сили у разі припинення вогню", щоб стримати РФ від повторення агресії. Щонайменше, Берлін покриватиме частину зарплатні українських солдатів.