Гринчук рассказала о последствиях массированной атаки РФ: где пострадали энергообъекты

Украина, Четверг 23 октября 2025 10:41
Гринчук рассказала о последствиях массированной атаки РФ: где пострадали энергообъекты Фото: россияне атаковали энергообъекты Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Враг снова нанес прицельные удары по энергетической инфраструктуре в четырех регионах Украины.

Об этом заявила министр энергетики Светланы Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.

По словам Гринчук, враг снова нанес прицельные удары по энергетической инфраструктуре в Сумской и Черниговской области.

Также, по словам министра, повреждения зафиксированы на Днепропетровщине и Харьковщине.

Атака на Украину 23 октября

Напомним, что в ночь на 23 октября в Киеве и областях несколько раз объявляли воздушную тревогу. В первый раз оккупанты атаковали столицу дронами.

Так, в Подольском районе обломки дрона упали на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.

В Обонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком дрона. В Деснянском районе тем временем повреждения получил многоквартирный дом. Во время данной атаки пострадали люди.

Заметим, что в ночь на 23 октября Киев подвергся значительной атаке российскими дронами. В результате обстрела пострадали семь человек и зафиксировано много разрушений по городу. РБК-Украина собрало все детали вражеской атаки на столицу.

Второй раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистических ракет.

Через несколько минут Воздушные Силы добавили уточнение о конкретной скоростной цели, которая направляется на город Кременчуг.

Между тем, на Сумщине из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура и подвижной состав.

Подробнее о последствиях вражеского удара в Сумской области, можно узнать в материале РБК-Украина.

