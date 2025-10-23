Гринчук рассказала о последствиях массированной атаки РФ: где пострадали энергообъекты
Враг снова нанес прицельные удары по энергетической инфраструктуре в четырех регионах Украины.
Об этом заявила министр энергетики Светланы Гринчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на телемарафон.
По словам Гринчук, враг снова нанес прицельные удары по энергетической инфраструктуре в Сумской и Черниговской области.
Также, по словам министра, повреждения зафиксированы на Днепропетровщине и Харьковщине.
Атака на Украину 23 октября
Напомним, что в ночь на 23 октября в Киеве и областях несколько раз объявляли воздушную тревогу. В первый раз оккупанты атаковали столицу дронами.
Так, в Подольском районе обломки дрона упали на крышу жилого дома. По другому адресу обломки упали вблизи жилого дома.
В Обонском районе зафиксировано повреждение жилого здания обломком дрона. В Деснянском районе тем временем повреждения получил многоквартирный дом. Во время данной атаки пострадали люди.
Заметим, что в ночь на 23 октября Киев подвергся значительной атаке российскими дронами. В результате обстрела пострадали семь человек и зафиксировано много разрушений по городу. РБК-Украина собрало все детали вражеской атаки на столицу.
Второй раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистических ракет.
Через несколько минут Воздушные Силы добавили уточнение о конкретной скоростной цели, которая направляется на город Кременчуг.
Между тем, на Сумщине из-за обстрелов повреждена железнодорожная инфраструктура и подвижной состав.
Подробнее о последствиях вражеского удара в Сумской области, можно узнать в материале РБК-Украина.