В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

В Киеве и областях объявили воздушную тревогу из-за угрозы удара баллистических ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

"Угроза применения баллистического вооружения!", - говорится в первом сообщении, опубликованном в 00:33.

Через несколько минут, в 00:38, Воздушные Силы добавили уточнение о конкретной скоростной цели, которая направляется на город Кременчуг: "Скоростная цель на Кременчуг".

По состоянию на 00:42 карта тревог выглядит следующим образом:



Украинцев призвали немедленно перейти в безопасные места и следовать инструкциям гражданской защиты до завершения тревоги.

На местах продолжают работать силы ПВО, готовые перехватывать возможные удары и защищать население и критическую инфраструктуру.