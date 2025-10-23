ua en ru
В Сумах ночью атаковали железнодорожную станцию беспилотником

Сумы, Четверг 23 октября 2025 06:05
в Сумах ночью атаковали железнодорожную станцию беспилотником
Автор: Никончук Анастасия

Ночной удар дрона по железнодорожной станции в Сумах привел к пострадавшим — подробности инцидента и последствия атаки уточняются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко в сети Telegram.

Около 3:00 ночи 23 октября в Сумах зафиксирован удар беспилотного летательного аппарата по территории железнодорожной станции. Информацию подтвердил начальник Сумской городской военной администрации в Telegram, уточнив детали происшествия.

Пострадавшие и помощь

В результате атаки двое работников железной дороги получили ранения. Один из них, 35-летний мужчина, был госпитализирован в больницу для дальнейшего обследования и оказания медицинской помощи.

Второму, 28-летнему сотруднику станции, помощь была оказана на месте, и его жизни и здоровью угроза не угрожает.

Последствия и уточнения

На данный момент информация о полном масштабе разрушений и последствиях удара уточняется. В администрации города отметили, что оперативные службы продолжают работать на месте инцидента, оценивая состояние инфраструктуры и принимая меры для восстановления нормальной работы станции.

Напоминаем, что ночью и утром 22 октября Киев подвергся атаке российских дронов и ракет, в результате чего пострадали 29 человек, включая пятерых детей, всем была предоставлена необходимая медицинская помощь, сообщили в Киевской городской военной администрации.

Отметим, что жителям Киева, чье имущество пострадало из-за вражеских атак, предоставлена возможность получить всю необходимую помощь и поддержку через специального чат-бота "єОпора", о чем сообщил начальник Киевской городской военной администрации в Telegram.

