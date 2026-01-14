Гренландия нужна США для "Золотого купола", иначе ее заберет РФ или Китай, - Трамп

Трамп подчеркнул, что Гренландия имеет жизненно важное значение для национальной безопасности США и строительства масштабной системы ПРО. Он призвал НАТО поспособствовать переходу острова под контроль Штатов, чтобы опередить Россию и Китай:

"Соединенным Штатам нужна Гренландия для национальной безопасности. Она имеет жизненно важное значение для "Золотого купола", который мы строим. НАТО должно возглавить процесс, чтобы мы ее получили. Если мы этого не сделаем, это сделают Россия или Китай, и этого не будет!", - заявил Трамп.

По словам американского лидера, боеспособность Альянса и его сдерживающий потенциал напрямую зависят от военной мощи США и контроля Вашингтона над стратегическим островом.

Трамп также убежден, что без колоссальной военной мощи США, которую "он лично вывел на новый уровень", НАТО не сможет быть эффективным сдерживающим фактором:

"НАТО становится значительно более грозным и эффективным, когда Гренландия находится в руках Соединенных Штатов. Любой другой вариант, кроме этого, неприемлем".

Что такое "золотой купол"

У Дональда Трампа появился собственный масштабный оборонный проект - система противоракетной обороны "Золотой купол". Главная задача системы - обеспечить полную защиту США от баллистических, крылатых, а главное - гиперзвуковых ракет.

Финансовая часть проекта поражает своей масштабностью. Хотя официальная оценка стоимости программы составляет 175 млрд долларов, аналитики Бюджетного бюро Конгресса насчитали: только создание и запуск космического компонента "Золотого купола" может обойтись бюджету в 524 млрд долларов.

Почему Трамп посягает на Гренландию

А вот Гренландия территориально относится к Северной Америке, но политически является автономной частью Королевства Дания. Трамп заявлял о желании "купить" Гренландию у Дании еще во время своего первого президентского срока.

Из-за сурового климата на острове почти никто не живет, но географическое размещение острова делало его важным во время "холодной войны" между США и СССР. В Гренландии функционировали американские военные базы, в том числе с ядерным вооружением. Сейчас там осталась только база Питуффик, которую США используют для контроля космического пространства.

Как реагирует Европа

Дания пытается сохранить суверенитет над островом, предлагая США и НАТО компромисс - расширение военного присутствия и проведение масштабных учений в 2026 году вместо политических уступок.

В Германии заявили об участии в усилении безопасности Гренландии, подчеркнув, что регион нуждается в комплексной защите и внимании союзников.

Также европейские союзники обеспокоены отсутствием реакции НАТО на территориальные претензии Дональда Трампа в отношении Гренландии и молчанием генсека Марка Рютте относительно суверенитета Дании.

Альянс до сих пор не выступил с официальным заявлением в поддержку территориальной целостности острова, несмотря на призывы Франции и других стран ЕС усилить там присутствие блока.