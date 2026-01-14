Гренландія потрібна США для "Золотого купола", інакше її забере РФ чи Китай, - Трамп

Трамп наголосив, що Гренландія має життєво важливе значення для національної безпеки США та будівництва масштабної системи ПРО. Він закликав НАТО посприяти переходу острова під контроль Штатів, щоб випередити Росію та Китай:

"Сполученим Штатам потрібна Гренландія задля національної безпеки. Вона має життєво важливе значення для "Золотого купола", який ми будуємо. НАТО має очолити процес, щоб ми її отримали. Якщо ми цього не зробимо, це зроблять Росія або Китай, і цього не буде!", - заявив Трамп.

За словами американського лідера, боєздатність Альянсу та його стримуючий потенціал напряму залежать від військової потужності США та контролю Вашингтона над стратегічним островом.

Трамп також переконаний, що без колосальної військової потужності США, яку "він особисто вивів на новий рівень", НАТО не зможе бути ефективним стримуючим фактором:

"НАТО стає значно грізнішим та ефективнішим, коли Гренландія перебуває в руках Сполучених Штатів. Будь-який інший варіант, крім цього, є неприйнятним".

Що таке "золотий купол"

У Дональда Трампа з'явився власний масштабний оборонний проєкт - система протиракетної оборони "Золотий купол". Головне завдання системи - забезпечити повний захист США від балістичних, крилатих, а головне - гіперзвукових ракет.

Фінансова частина проєкту вражає своєю масштабністю. Хоча офіційна оцінка вартості програми становить 175 млрд доларів, аналітики Бюджетного бюро Конгресу нарахували: лише створення та запуск космічного компонента "Золотого купола" може обійтися бюджету у 524 млрд доларів.

Чому Трамп зазіхає на Гренландію

А от Гренландія територіально належить до Північної Америки, але політично є автономною частиною Королівства Данія. Трамп заявляв про бажання "купити" Гренландію в Данії ще під час свого першого президентського терміну.

Через суворий клімат на острові майже ніхто не живе, але географічне розміщення острова робило його важливим під час "холодної війни" між США та СРСР. В Гренландії функціонували американські військові бази, зокрема з ядерним озброєнням. Зараз там лишилась лише база Пітуффік, яку США використовують для контролю космічного простору.

Як реагує Європа

Данія намагається зберегти суверенітет над островом, пропонуючи США та НАТО компроміс - розширення військової присутності та проведення масштабних навчань у 2026 році замість політичних поступок.

У Німеччині заявили про участь у посиленні безпеки Гренландії, підкресливши, що регіон потребує комплексного захисту та уваги союзників.

Також європейські союзники занепокоєні відсутністю реакції НАТО на територіальні претензії Дональда Трампа щодо Гренландії та мовчанням генсека Марка Рютте стосовно суверенітету Данії.

Альянс досі не виступив із офіційною заявою на підтримку територіальної цілісності острова, попри заклики Франції та інших країн ЄС посилити там присутність блоку.