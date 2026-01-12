Европа обеспокоена: НАТО не реагирует на угрозы Трампа по Гренландии, - FT

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

Издание пишет, что НАТО до сих пор не сделало публичного заявления о подтверждении территориальной целостности и суверенитета Дании и Гренландии в ответ на амбиции Трампа в отношении острова.

Комментарий Рютте

Генсек альянса Марк Рютте был "необычно молчаливый" в критическом вопросе безопасности, при этом до сих пор не были приняты предложения Франции и других стран ЕС по усилению деятельности НАТО в Гренландии.

"Рютте должен был быть человеком, на которого Европа могла положиться как на "шептуна Трампа". Он не должен был быть таким молчаливым", - рассказал изданию один из чиновников ЕС.

Рютте сделал лишь один комментарий по этому вопросу, в котором поддержал оценку Трампа по усилению активности РФ и Китая в регионе, а также потребности в усилении усиления безопасности.

"Посмотрите на Данию, они инвестируют большие средства в свою армию. И датчане абсолютно не против, чтобы США имели большее присутствие (в Гренландии - ред.), чем сейчас. Поэтому я думаю, что это коллективно показывает, что мы должны обеспечить безопасность Арктики", - отметил генсек НАТО.

Безнаказанность Трампа и статья 5

Европейские чиновники признают, что молчание НАТО может усилить ощущение безнаказанности Трампа в отношениях с союзными странами и эксплуатации зависимости ЕС от США в вопросах безопасности.

"Поскольку мы говорим о странах, которые являются союзниками НАТО, НАТО должно начать серьезную дискуссию по этому вопросу, чтобы уменьшить или ослабить давление в этом деле. Эта дискуссия должна происходить с участием НАТО", - подчеркнула премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Если США вторгнутся в Гренландию или попытаются аннексировать остров, статья 5 о взаимной обороне будет поставлена под сомнение, ведь это будет прямым конфликтом между двумя союзниками.

"Конечно, трудно обсуждать эти вопросы внутри НАТО. Но если этого не делать, это означает, что мы все согласны с тем, что происходит", - сказал один из дипломатов альянса.

Пресс-секретарь НАТО Эллисон Гарт заявила FT, что, "хотя мы не будем раскрывать подробности дипломатических дискуссий, генеральный секретарь, как всегда, тесно сотрудничает с лидерами и высокопоставленными чиновниками по обе стороны Атлантики".