"Золотой купол" Трампа: США заказали десятки спутников для отслеживания ракет
США инвестируют почти 1 млрд долларов в усиление космической системы раннего предупреждения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Агентство по развитию космоса США (Space Development Agency) заключило с технологическим конгломератом L3Harris контракт на 843 млн долларов для создания 18 спутников, которые будут работать на низкой околоземной орбите.
Проект является частью оборонной концепции "Золотой купол", которую продвигает президент США Дональд Трамп. Цель которого заключается в повышении способности США выявлять и сопровождать сложные для перехвата ракеты, в частности гиперзвуковые.
Этот заказ дополняет два предыдущих контракта на 34 спутника, которые изначально рассматривались как экспериментальная программа для "Агентства противоракетной обороны". Теперь система переходит в масштабную фазу развертывания.
По словам главного исполнительного директора L3Harris Кристофера Кубасика, "победа над гиперзвуковой угрозой начинается в космосе". Спутники Tranche 3 обеспечат улучшенное отслеживание и наведение, необходимые для защиты территории США.
Компания уже начала серийное производство на новой интеграционной площадке во Флориде - объект площадью 94000 кв. футов и стоимостью 100 млн долларов.
Оборонный бюджет США
Напомним, что в четверг, 18 декабря, президент США Дональд Трамп подписал закон о национальном обеспечении обороны на 2026 финансовый год. Подписанный Трампом закон предусматривает рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 млрд долларов.
Как сообщалось, 11 декабря Палата представителей США приняла проект закона о национальной обороне на 2026 год (NDAA).
Ранее мы писали, что обновленная версия законопроекта предусматривала усиленные ограничения на сокращение американского военного контингента в Европе и Южной Корее. Целью документа является сохранение стабильности в стратегически важных регионах и укрепление позиций США среди союзников.
К тому же, законодатели обнародовали итоговую версию оборонного законопроекта на 2026 год, которая закрепляет рекордный уровень финансирования сектора национальной безопасности и поддержку Украины.