Германия и НАТО готовят комплексную защиту Гренландии и Арктики, - Писториус

Вторник 13 января 2026 19:50
UA EN RU
Германия и НАТО готовят комплексную защиту Гренландии и Арктики, - Писториус Фото: федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Германия заявила об участии в усилении безопасности Гренландии и Арктики в рамках НАТО, подчеркнув, что регион нуждается в комплексной защите и внимании союзников.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил федеральный министр обороны ФРГ Борис Писториус во время совместной пресс-конференции с высокой представительницей ЕС Каей Каллас во вторник в Берлине.

Министр обороны подчеркнул, что сейчас обсуждаются только возможные меры, конкретные решения еще не приняты.

"Относительно возможностей начала миссии на Гренландии: мы вместе с несколькими партнерами по НАТО обсуждаем и изучаем, какие меры являются целесообразными и что именно необходимо", - сказал Писториус.

Он подчеркнул, что Гренландия - это не совсем обычный регион из-за огромных территорий и низкой плотности населения, поэтому только военное присутствие не способно обеспечить комплексную защиту.

"Речь идет о наблюдении, патрулировании, мониторинге того, что происходит под водой, над водой и в воздухе, а также о разведке и регулярных учениях на месте, чтобы показать, что мы там присутствуем", - отметил министр.

Борис Писториус отметил, что безопасность Гренландии и Арктики - это не исключительно американский интерес, а вопрос НАТО и Европы в целом.

Он также отметил гегемониальные амбиции России, которая активно ремилитаризирует Арктику, и призвал союзников совместно защищать северные маршруты и морскую безопасность.

"Более года назад мы заключили партнерство по морской безопасности с Норвегией, Данией и Канадой. Это признание того, что безопасность Северной Атлантики, включая Арктику и Гренландию, имеет ключевое значение. Вместе с союзниками по НАТО и прибрежными государствами мы несем ответственность за этот регион", - подчеркнул Писториус.

Отдельно министр обороны напомнил, что Гренландия принадлежит Дании, которая является союзником по НАТО, поэтому все меры безопасности должны координироваться с датской стороной.

События вокруг Гренландии

Вопрос усиления безопасности Гренландии и Арктики находится на стадии активного обсуждения между странами НАТО из-за того, что США заинтересовались островом как военной платформой для наблюдения и безопасности региона.

Так, еще в августе 2019 года президент США Дональд Трамп публично высказал идею, что США могли бы приобрести Гренландию у Дании. Уже тогда он назвал остров "стратегически важным активом".

Напомним, спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри обвинил Данию в фактическом захвате острова после Второй мировой войны.

При этом Дания категорически отвергает любые попытки покупки острова. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен называет идею Трампа "глупой" и подчеркивает, что Гренландия не продается.

Более подробно о том, почему планы Трампа на остров угрожают миру, - в материале РБК-Украина.

