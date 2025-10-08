США и Канада совместно работают над системой ПРО "Золотой купол", - Трамп

Соединенные Штаты и Канада "тесно сотрудничают" в работе над новой системой противоракетной обороны "Золотой купол".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC .

Как уточнил американский президент, новая ПРО разрабатывается для развертывания в обеих странах.

"Хотим, чтобы это была защита, с учетом того, что происходит в мире", - заявил Трамп.

"Золотой купол" - это амбициозная американская оборонная программа, которая предусматривает создание космической системы раннего обнаружения и уничтожения вражеских ракет еще до того, как они преодолеют значительную часть траектории.

Речь идет о запуске на орбиту сотен спутников-датчиков для наблюдения, а также боевых спутников с лазерами или ракетным вооружением для перехвата целей.