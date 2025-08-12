"Важно, чтобы Трамп прислушался": Глава МИД Германии о позиции ЕС по Украине

После встречи с европейскими коллегами министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль заявил, что ЕС действует сообща и готовится влиять на решения Вашингтона и Москвы по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

По словам Вадефуля, в среду состоится серия онлайн-встреч по инициативе канцлера Германии Фридриха Мерца.

В участии примут лидеры Франции, Великобритании, Италии, Польши, Финляндии, а также генеральный секретарь НАТО, высокопоставленные чиновники ЕС, президенты США Дональд Трамп и Украины Владимир Зеленский.

"Важно, чтобы Трамп прислушался к голосу Европы, и хорошо, что Германия дает о себе знать", - подчеркнул Вадефуль.

Он добавил, что общая позиция европейских стран дает им вес на мировой арене.

Министр подчеркнул, что европейцы настаивают на прекращении огня перед началом любых переговоров относительно будущего Украины.

Пятничный саммит он назвал "началом" обсуждения условий для мирных переговоров.

"Сам факт того, что Украина сейчас готова обсуждать статус-кво, уже является уступкой, поскольку Россия оккупирует украинскую территорию, нарушая международное право", - пояснил Вадефуль.

Он также отметил, что решение о судьбе Украины должен принимать исключительно Киев.

Вадефуль признал возможность уступок со стороны Украины в будущем мирном соглашении, однако подчеркнул, что сейчас речь идет о создании "справедливых условий для переговоров".

По его мнению, будущее Украины тесно связано с европейской безопасностью, поэтому лидеры ЕС не останутся в стороне, пока решение этого вопроса происходит без них.