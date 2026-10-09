Гранты на развитие до 250 тысяч получат полсотни колледжей Украины: список победителей

Гранты до 250 тысяч гривен по разным направлениям развития получит 51 профессиональный колледж Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства образования и науки (МОН) Украины.

О каких грантах для украинских колледжей идет речь

В МОН рассказали о результатах конкурсного отбора в рамках проекта "Масштабирование улучшений в ЗПО: поддержка воспроизведения проверенных подходов поставщиками образовательных услуг в Украине".

Он внедряется Национальным учреждением развития при финансовой поддержке Европейского Союза, Германии, Польши, Эстонии и Дании (в рамках мультидонорской инициативы Skills4Recovery).

Уточняется, что в общей сложности на конкурс поступило 263 заявки от 181 колледжа из разных уголков страны.

Победителями, которые получат средства международных партнеров (до 250 тысяч гривен), стали 51 профессиональный колледж.

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Как могут использовать средства колледжи-победители

Украинские колледжи, ставшие победителями конкурсного отбора, могут направить средства от международных партнеров по шести направлениям развития:

сотрудничество с бизнесом: совместные проекты с работодателями (10 победителей);

сотрудничество с бизнесом: повышение квалификации преподавателей и мастеров производственного обучения (10 победителей);

инклюзивная образовательная среда: обучающая среда для людей с инвалидностью (9 победителей);

цифровизация образовательных услуг: усиление доступности онлайн-обучения (8 победителей);

лучшая интеграция на рынок труда: карьерные центры и поддержка самозанятости (8 победителей);

автономия колледжей: новая идентичность и репозиционирование (6 победителей).

"Это будет способствовать развитию профессионального образования и подготовке специалистов, в которых нуждается экономика страны", - подчеркнули в МОН.

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Какие направления развития выбирали колледжи чаще всего

Украинцам рассказали, что наибольший интерес заведения профессионального образования проявили к направлениям сотрудничества с бизнесом.

На них пришлось более 30% всех поданных заявок.

Отмечается, что такая картина свидетельствует о стремлении колледжей:

развивать партнерства с работодателями;

лучше отвечать потребностям рынка труда.

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Какие заведения получат гранты по разным направлениям

Со списком победителей, а также рейтингом всех конкурсных заявок можно ознакомиться по соответствующей ссылке.

Направление 1 - "Сотрудничество с бизнесом: совместные проекты с работодателями":

Коммунальное заведение "Винницкий профессиональный колледж сферы услуг" Винницкого областного совета - Винницкая область;

Государственное учебное заведение "Запорожское высшее профессиональное училище" - Запорожская область;

Хмельницкий профессиональный лицей - Хмельницкая область;

Коммунальное заведение "Днепровское высшее профессиональное училище строительства" Днепровского городского совета - Днепропетровская область;

Коммунальное заведение Сумского областного совета "Сумское высшее профессиональное училище строительства и дизайна" - Сумская область;

Обособленное структурное подразделение "Херсонский политехнический профессиональный колледж Национального университета "Одесская политехника" - Одесская область;

Львовский профессиональный колледж гостинично-туристического и ресторанного сервиса - Львовская область;

Государственное учебное заведение "Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры" - Одесская область;

Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Гниванский профессиональный лицей" - Винницкая область;

Государственное учебное заведение "Крыжопольский профессиональный строительный лицей" - Винницкая область.

Победители по направлению "Сотрудничество с бизнесом: совместные проекты с работодателями" (инфографика: ndi.gov.ua)

Направление 2 - "Сотрудничество с бизнесом: повышение квалификации педагогов/мастеров производственного обучения":

Обособленное структурное подразделение "Мореходный профессиональный колледж имени А. И. Маринеска Национального университета "Одесская морская академия" - Одесская область;

Обособленное структурное подразделение "Виноградовский профессиональный колледж Мукачевского государственного университета" - Закарпатская область;

Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Ровенский профессиональный колледж ресторанного и гостиничного бизнеса" - Ровенская область;

Николаевский профессиональный машиностроительный лицей - Николаевская область;

Черновицкое высшее коммерческое училище Государственного торгово-экономического университета - Черновицкая область;

Государственное учреждение профессионального (профессионально-технического) образования "Приднепровский профессиональный лицей г. Днепр" - Днепропетровская область;

Государственное учебное заведение "Высшее профессиональное училище №7 города Винницы" - Винницкая область;

Государственное учебное заведение "Полонский агропромышленный центр профессионального образования" - Хмельницкая область;

Профессиональный колледж технологий, бизнеса и права Волынского национального университета имени Леси Украинки - Волынская область;

Галицкий профессиональный колледж имени Вячеслава Чорновола - Львовская область.

Победители по направлению "Сотрудничество с бизнесом: повышение квалификации педагогов/мастеров производственного обучения" (инфографика: ndi.gov.ua)

Направление 3 - "Инклюзивная образовательная среда: учебная среда для людей с инвалидностью":

Обособленное структурное подразделение "Нежинский профессиональный колледж Национального университета биоресурсов и природопользования Украины" - Черниговская область;

Белоцерковский профессиональный колледж сервиса и дизайна - Киевская область;

Центр профессионально-технического образования №1 г. Ивано-Франковска - Ивано-Франковская область;

Коммунальное заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Киевский профессиональный колледж сферы услуг" - Киевская область;

Колковский центр профессионального образования - Волынская область;

Обособленное структурное подразделение "Харьковский торгово-экономический профессиональный колледж Государственного торгово-экономического университета" - Харьковская область;

Обособленное структурное подразделение "Надворнянский профессиональный колледж Национального транспортного университета" - Ивано-Франковская область;

Коммунальное заведение "Прилукский профессиональный лицей" Черниговского областного совета - Черниговская область;

Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Львовский профессиональный колледж моделирования и ресторанного дела" - Львовская область.

Победители по направлению "Инклюзивная образовательная среда: обучающая среда для людей с инвалидностью" (инфографика: ndi.gov.ua)

Направление 4 - "Цифровизация образовательных услуг: усиление доступности онлайн-обучения":

Государственное учебное заведение "Кременецкий профессиональный лицей" - Тернопольская область;

Государственное учебное заведение "Краматорское высшее профессиональное торгово-кулинарное училище" - Тернопольская область;

Обособленное структурное подразделение "Экономико-правовой профессиональный колледж Запорожского национального университета" - Запорожская область;

ОСП Автомобильно-дорожный профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" - Львовская область;

Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Острожское высшее профессиональное училище" - Ровенская область;

Киевский профессиональный колледж транспортной инфраструктуры - Киевская область;

Коммунальное учреждение профессионального (профессионально-технического) образования Киевского областного совета "Васильковский профессиональный колледж" - Киевская область;

Коммунальное заведение Сумского областного совета "Глуховское высшее профессиональное училище" - Сумская область.

Победители по направлению "Цифровизация образовательных услуг: усиление доступности онлайн-обучения" (инфографика: ndi.gov.ua)

Направление 5 - "Лучшая интеграция на рынок труда: карьерные центры и поддержка самозанятости":

Коммунальное заведение "Черниговский профессиональный строительный лицей" Черниговского областного совета - Черниговская область;

Криворожский профессиональный колледж торговли и гостинично-ресторанного бизнеса - Днепропетровская область;

ГЗП(ПТ)О "Кропивницкий профессиональный лицей сферы услуг и торговли" - Кировоградская область;

Государственное профессионально-техническое учебное заведение "Тернопольское высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и торговли" - Тернопольская область;

Государственное учебное заведение "Николаевское высшее профессиональное училище технологий и дизайна" - Николаевская область;

Обособленное структурное подразделение "Технико-экономический профессиональный колледж Национального университета "Львовская политехника" - Львовская область;

Каменское высшее профессиональное училище - Днепропетровская область;

Обособленное структурное подразделение "Автотранспортный профессиональный колледж Национального технического университета "Днепровская политехника" - Днепропетровская область.

Победители по направлению "Лучшая интеграция на рынок труда: карьерные центры и поддержка самозанятости" (инфографика: ndi.gov.ua)

Направление 6 - "Автономия заведений ЗПО: новая идентичность и репозиционирование":

ГПТУЗ "Луцкое высшее профессиональное училище строительства и архитектуры" - Волынская область;

Государственное учебное заведение "Профессиональный лицей г. Украинки" - Киевская область;

Обособленное структурное подразделение "Харьковский профессиональный колледж пищевой промышленности Государственного биотехнологического университета" - Харьковская область;

Заведение профессионального (профессионально-технического) образования "Львовский профессиональный колледж прикладного искусства и дизайна" - Львовская область;

Обособленное структурное подразделение "Миргородский профессиональный колледж имени Николая Гоголя Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" - Полтавская область;

Коммунальное заведение "Черниговский профессиональный лицей железнодорожного транспорта" Черниговского областного совета - Черниговская область.

Победители по направлению "Автономия заведений ЗПО: новая идентичность и репозиционирование" (инфографика: ndi.gov.ua)

В заключение в МОН сообщили, что реализация проектов будет продолжаться в течение октября-ноября 2026 года.