Начиная с 5 класса. В школах Украины введут раннюю профориентацию: детали

В украинских школах внедряют раннюю профориентацию в школах. Теперь знакомиться с профессиями дети будут начинать с 5 класса.

Ранний старт: когда начнется профориентация

В предыдущие годы о том, какую профессию выбрать, дети начинали задумываться ближе к старшим классам, а некоторые определялись и позже.

"Раньше о выборе профессии в украинских школах начинали говорить ближе к 9-му классу, ведь именно тогда дети решали продолжать учиться до 11 класса, или идти в профтех или профессиональный колледж. Но это слишком поздно, потому что создает на ребенка давление и не дает принять взвешенное решение", – говорит Ирина Шумик.

Это будет помогать детям понять себя, понять, как работает мир и экономика, и это также мощная инвестиция в развитие самих школьников.

"Ранний старт поможет детям лучше узнать себя, свои интересы и способности еще до начала старшей школы. В то же время благодаря этому ученики будут делать более осознанный выбор учебного профиля, с учетом своих индивидуальных особенностей", – добавляет она.

Что предлагают в Минобразования

МОН предлагает модель профориентации, которая состоит из трех шагов:

В 5-м классе ученики будут начинать знакомство с различными профессиями, развивать критическое мышление, самосознание и умение анализировать собственные интересы и склонности;

С 8-го класса с учениками будут работать карьерные советники;

В 10-м классе будет первый год профильной школы, в течение которого школьники могут изменить выбранный профиль обучения.

Также, кроме ранней профориентации, с 2027 года старшеклассники смогут выбирать профили обучения и предметы в зависимости от своих интересов и будущей профессии, говорят РБК-Украина в Минобразования.

Чем для детей важно изучать разные профессии

Специалисты говорят: ранняя профориентация – это не о том, чтобы ребенок выбрал профессию в 10-12 лет. Это о создании условий, где ребенок через игру и опыт может исследовать, кто он, что ему интересно, как он представляет себя в мире взрослых. Это повышает успеваемость в школе, шансы на высшее образование, доходы во взрослом возрасте.

Раннюю профориентацию советуют начинать еще в дошкольном возрасте, ведь исследования показывают: уже с 5 лет дети формируют представление о "доступных" для себя профессиях, часто ограничивая выбор из-за стереотипов или недостатка знаний. Знакомство с различными видами деятельности через игру и реальные примеры развивает воображение, речь, социальные навыки и помогает ребенку лучше узнать собственные интересы и способности.

Известные долговременные исследования (Perry Preschool Project, Abecedarian Project), доказали: участие в качественных программах раннего развития повышает успеваемость в школе, вероятность получения высшего образования, уровень доходов во взрослом возрасте и уменьшает риск асоциального поведения.

По подсчетам Нобелевского лауреата Джеймса Хекамена, каждый инвестированный в такие программы доллар возвращается обществу в виде 7-16 долларов экономических и социальных выгод.