ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Начиная с 5 класса. В школах Украины введут раннюю профориентацию: детали

Украина, Четверг 14 августа 2025 12:13
UA EN RU
Начиная с 5 класса. В школах Украины введут раннюю профориентацию: детали Обучение детей младшего возраста в Харькове (фото: Getty Images)
Автор: Катерина Гончарова

В украинских школах внедряют раннюю профориентацию в школах. Теперь знакомиться с профессиями дети будут начинать с 5 класса.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала Ирина Шумик, генеральный директор директората профессионального образования МОН.

Ранний старт: когда начнется профориентация

В предыдущие годы о том, какую профессию выбрать, дети начинали задумываться ближе к старшим классам, а некоторые определялись и позже.

"Раньше о выборе профессии в украинских школах начинали говорить ближе к 9-му классу, ведь именно тогда дети решали продолжать учиться до 11 класса, или идти в профтех или профессиональный колледж. Но это слишком поздно, потому что создает на ребенка давление и не дает принять взвешенное решение", – говорит Ирина Шумик.

Это будет помогать детям понять себя, понять, как работает мир и экономика, и это также мощная инвестиция в развитие самих школьников.

"Ранний старт поможет детям лучше узнать себя, свои интересы и способности еще до начала старшей школы. В то же время благодаря этому ученики будут делать более осознанный выбор учебного профиля, с учетом своих индивидуальных особенностей", – добавляет она.

Что предлагают в Минобразования

МОН предлагает модель профориентации, которая состоит из трех шагов:

  • В 5-м классе ученики будут начинать знакомство с различными профессиями, развивать критическое мышление, самосознание и умение анализировать собственные интересы и склонности;
  • С 8-го класса с учениками будут работать карьерные советники;
  • В 10-м классе будет первый год профильной школы, в течение которого школьники могут изменить выбранный профиль обучения.

Также, кроме ранней профориентации, с 2027 года старшеклассники смогут выбирать профили обучения и предметы в зависимости от своих интересов и будущей профессии, говорят РБК-Украина в Минобразования.

Чем для детей важно изучать разные профессии

Специалисты говорят: ранняя профориентация – это не о том, чтобы ребенок выбрал профессию в 10-12 лет. Это о создании условий, где ребенок через игру и опыт может исследовать, кто он, что ему интересно, как он представляет себя в мире взрослых. Это повышает успеваемость в школе, шансы на высшее образование, доходы во взрослом возрасте.

Раннюю профориентацию советуют начинать еще в дошкольном возрасте, ведь исследования показывают: уже с 5 лет дети формируют представление о "доступных" для себя профессиях, часто ограничивая выбор из-за стереотипов или недостатка знаний. Знакомство с различными видами деятельности через игру и реальные примеры развивает воображение, речь, социальные навыки и помогает ребенку лучше узнать собственные интересы и способности.

Известные долговременные исследования (Perry Preschool Project, Abecedarian Project), доказали: участие в качественных программах раннего развития повышает успеваемость в школе, вероятность получения высшего образования, уровень доходов во взрослом возрасте и уменьшает риск асоциального поведения.

По подсчетам Нобелевского лауреата Джеймса Хекамена, каждый инвестированный в такие программы доллар возвращается обществу в виде 7-16 долларов экономических и социальных выгод.

Ранее в МОН рассказали РБК-Украина, возьмут ли ребенка в школу, если он не ходил в детсад. А также о том, чем детсады важны для раннего развития ребенка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования МОН Школа Профессия Дети Образование в Украине
Новости
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Трамп готов дать Украине гарантии безопасности, но вне НАТО, - Politico
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия