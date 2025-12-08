Графики отключения света в Украине на сегодня: список по областям

В течение сегодняшнего дня - понедельника, 8 декабря - в разных областях Украины действуют стабилизационные отключения электроэнергии.

Подробнее о графиках ограничения света в разных регионах, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Информация от НЭК "Укрэнерго"

Согласно информации пресс-службы Национальной энергетической компании "Укрэнерго" насчет отключений электроэнергии, в течение понедельника, 8 декабря, меры ограничения потребления применяются во всех регионах Украины.

Причина введения ограничений - последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты Украины.

Уточняется, что время и объем применения ограничений будут такими:

графики почасовых отключений (ГПО) - с 00:00 до 23:59 (объемом от 2,5 до 4 очередей);

графики ограничения мощности - с 00:00 до 23:59 (для промышленных потребителей).

Подчеркивается, что время и объем применения ограничений могут варьироваться в течение дня, поэтому украинцам советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

"Когда электроэнергия появляется по графику - пожалуйста, потребляйте ее экономно", - подытожили в "Укрэнерго".

Публикация НЭК "Укрэнерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)

Графики отключений в Киеве

Согласно данным ДТЭК Киевские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Киеве (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Киевской области

Согласно данным ДТЭК Киевские региональные электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Киевской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Винницкой области

Согласно данным АО "Винницаоблэнерго", найти графики отключений можно:

на официальном сайте - в разделе онлайн график почасовых отключений - с помощью поиска по адресу можно увидеть запланированные отключения (также доступен поиск по ЭИС коду и лицевому счету);

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber;

в личном кабинете на сайте АО "Винницаоблэнерго".

Кроме того, в разделе "График почасовых отключений" опубликованы ориентировочный график ГПВ и информация об очередях графика почасовых отключений.

Публикация АО "Винницаоблэнерго" в Facebook (скриншот: facebook.com/vinoblenergo)

Графики отключений в Волынской области

Согласно данным ЧАО "Волыньоблэнерго", узнать информацию об отключении по конкретному адресу можно по-разному:

на официальном сайте;

в чат-боте в Viber;

в Facebook.

Уточняется, что время фактического отключения и восстановления электроснабжения может отличаться на 20-30 минут из-за технологического процесса переключения очередей.

"Если НЭК "Укрэнерго" отменяет ограничения в определенные часы, общее время отключений корректируется, а изменения отражаются в графике на следующий день", - объяснили гражданам.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Волынской области (инфографика: facebook.com/volynoblenergo)

Графики отключений в Днепропетровской области

Согласно данным ДТЭК Днепровские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Днепропетровской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Житомирской области

Согласно данным АО "Житомироблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Житомирской области (инфографика: poe.pl.ua)

Графики отключений в Закарпатской области

Согласно данным ЧАО "Закарпатьеоблэнерго", актуализированную информацию о часах включения/отключения электроэнергии можно найти на официальном сайте или в Telegram.

Кроме того, проверить свою очередь и вид ограничений электроснабжения, или же уточнить информацию можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Закарпатской области (инфографика: t.me/zakarpatenergyofficial)

Графики отключений в Запорожской области

Согласно данным АО "Запорожьеоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Украинцам напомнили, что согласно действующему законодательству, команды НЭК "Укрэнерго" являются обязательными к исполнению для операторов системы распределения (облэнерго).

"Если будем иметь новые указания от НЭК "Укрэнерго", будем соответствующим образом переделывать график и информировать вас об изменениях на наших информационных ресурсах в течение рабочего дня и на нашем сайте на странице "Стабилизационные отключения" в круглосуточном режиме", - добавили в облэнерго.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Запорожской области (фрагмент публикации: facebook.com/zaporizhzhyaoblenergo)

Графики отключений во Львовской области

Согласно данным ЧАО "Львовоблэнерго", одним из основных источников информации об отключении является официальный сайт (раздел "Почему нет света").

Кроме того, информацию об отключении получают на свою электронную почту клиенты, которые зарегистрировались в персональном кабинете.

Сообщение с информацией о перерывах в электроснабжении по своим лицевым счетам в автоматическом режиме получают также пользователи чат-ботов "Львовоблэнерго";

в Telegram;

в Viber.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря во Львовской области (инфографика: poweron.loe.lviv.ua)

Графики отключений в Ивано-Франковской области

Согласно данным АО "Прикарпатьеоблэнерго", узнать свой график отключений в Ивано-Франковской области можно:

на официальном сайте;

на странице "Графики отключений";

в чат-боте в Viber.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Ивано-Франковской области (инфографика: oe.if.ua)

Графики отключений в Кировоградской области

Согласно данным ЧАО "Кировоградоблэнерго", о графиках почасовых отключений можно узнать:

на официальном сайте;

в отдельных Telegram-каналах электрических сетей области;

через "Поиск отключений по адресу".

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Кировоградской области (скриншот: kiroe.com.ua)

Графики отключений в Черкасской области

Согласно данным АО "Черкассыоблэнерго", узнать информацию о графиках отключения можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Черкасской области (скриншот: facebook.com/patcherkasyoblenergo)

Графики отключений в Николаевской области

Согласно данным АО "Николаевоблэнерго", информацию насчет отключений электроэнергии в области можно найти:

на официальном сайте;

в Facebook.

Кроме того, узнать наиболее актуальную информацию по конкретному адресу можно по соответствующей ссылке.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Николаевской области (скриншот: facebook.com/energy.mk.ua)

Графики отключений в Одесской области

Согласно данным ДТЭК Одесские электросети, следить за актуальной информацией об отключении света и проверить графики можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Viber.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Одесской области (инфографика: t.me/dtek_ua)

Графики отключений в Полтавской области

Согласно данным АО "Полтаваоблэнерго", узнать актуальную информацию о графиках отключения света в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Уточняется, что в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 8 декабря 2025 года:

с 00:00 по 01:30 введен ГПО в объеме 3 очередей;

с 01:30 по 05:00 введен ГПО в объеме 2,5 очередей;

с 05:00 по 06:00 введен ГПО в объеме 3 очередей;

с 06:00 по 06:30 введен ГПО в объеме 3,5 очередей;

с 06:30 по 09:00 введен ГПО в объеме 3 очередей;

с 09:00 по 11:00 введен ГПО в объеме 3,5 очередей;

с 11:00 по 20:00 введен ГПО в объеме 4 очередей;

с 20:00 по 22:00 введен ГПО в объеме 3,5 очередей;

с 22:00 по 23:59 введен ГПО в объеме 3 очередей.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Полтавской области (инфографика: poe.pl.ua)

Графики отключений в Ровенской области

Согласно данным ЧАО "Ровнооблэнерго", с графиком почасовых отключений в городе Ровно и в Ровенской области можно ознакомиться:

на официальном сайте:

в Facebook.

Кроме того, узнать номер своей очереди или время ограничения электроснабжения согласно графикам почасовых отключений можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Ровенской области (скриншот: facebook.com/roe.vsei.ua)

Графики отключений в Сумской области

Согласно данным АО "Сумыоблэнерго", узнать актуальную информацию об отключении электроэнергии или свою очередь можно:

на официальном сайте - "Потребителям" - "Отключение" - "Узнать очередь ГПО" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в PDF-таблице);

в личном кабинете E-Svitlo или в одноименном приложении;

в счете за электроэнергию (от своего поставщика);

в Telegram;

в Facebook.

Уточняется, что сегодня в применении ГПО на Сумщине (в соответствии с объемом, доведенного командой из НЭК "Укрэнерго"), произошло обновление.

Графики отключения на 8 декабря (по состоянию на 08:25) предлагаем посмотреть ниже.

Обновленные графики отключений на 8 ноября в Сумской области (инфографика: facebook.com/sumyoblenergo)

Графики отключений в Тернопольской области

Согласно данным АО "Тернопольоблэнерго", с графиками отключения света в области можно ознакомиться:

на официальном сайте (в разделе "Перерывы в электроснабжении");

в Facebook.

Кроме того, сообщения о плановых и аварийных отключениях электроэнергии можно получать:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Тернопольской области (инфографика: toe.com.ua)

Графики отключений в Харьковской области

Согласно данным АО "Харьковоблэнерго", с перечнем адресов по очередям отключений можно ознакомиться по ссылке.

Кроме того, найти актуальную информацию насчет отключений можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Отмечается, что в понедельник, 8 декабря, в области с 00:00 до 24:00 будут действовать графики почасовых отключений (ГПО). Будут применяться одновременно от 2,5 до 4 очередей отключений.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Харьковской области (фрагмент публикации облэнерго: t.me/kharkivenergy)

Графики отключений в Хмельницкой области

Согласно данным АО "Хмельницкоблэнерго", узнать об актуальных отключениях электроснабжения в области можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Хмельницкой области (инфографика: hoe.com.ua)

Графики отключений в Черновицкой области

Согласно данным АО "Черновцыоблэнерго", узнать информацию об актуальных графиках почасовых отключений можно:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook.

Кроме того, посмотреть графики отключений света можно в мобильном приложении eSvitlo.cv (для Android и iOS).

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Черновицкой области (инфографика: oblenergo.cv.ua)

Графики отключений в Черниговской области

Согласно данным АО "Черниговоблэнерго", узнать о запланированных отключениях элекроэнергии пользователи могут:

на официальном сайте;

в Telegram;

в Facebook;

Кроме того, проверить информацию относительно очередей отключений ГПО и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

в чат-боте в Telegram;

в чат-боте в Viber.

Графики отключения на 8 декабря предлагаем посмотреть ниже.

Графики отключений на 8 декабря в Черниговской области (инфографика: facebook.com/chernihiv.oblenergo.1998)