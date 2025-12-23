ua en ru
На Ровенщине во время атаки РФ поврежден многоквартирный дом во время атаки РФ

Украина, Вторник 23 декабря 2025 08:42
Иллюстративное фото: на Ровенщине во время атаки РФ поврежден многоквартирный дом (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Наталья Кава

Утром вторника, 23 декабря, российская армия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Под обстрелом была и Ривненская область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

По предварительным данным, в результате вражеского удара был поврежден многоквартирный жилой дом, в котором взрывной волной выбило окна. Кроме того, уничтожена деревянная хозяйственная постройка, повреждены 3 автомобиля.

Предварительно, люди не ранены.

Сейчас на месте работают представители Сил безопасности и обороны, в также других служб.

Обстрел 23 декабря

Напомним, в ночь на сегодняшний день и утром российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты. По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны введены аварийные отключения электроэнергии.

Подробно о том, что известно о новом обстреле - читайте в материале РБК-Украина.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни, несмотря на заявления об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".

