На Ровенщине во время атаки РФ поврежден многоквартирный дом во время атаки РФ
Утром вторника, 23 декабря, российская армия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Под обстрелом была и Ривненская область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.
По предварительным данным, в результате вражеского удара был поврежден многоквартирный жилой дом, в котором взрывной волной выбило окна. Кроме того, уничтожена деревянная хозяйственная постройка, повреждены 3 автомобиля.
Предварительно, люди не ранены.
Сейчас на месте работают представители Сил безопасности и обороны, в также других служб.
Обстрел 23 декабря
Напомним, в ночь на сегодняшний день и утром российские войска совершили очередную комбинированную атаку по территории Украины, применив ударные беспилотники и ракеты. По состоянию на 07:50 в большинстве регионов страны введены аварийные отключения электроэнергии.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может прибегнуть к массированным ударам по Украине в рождественские дни, несмотря на заявления об отсутствии так называемого "рождественского перемирия".