"Украинская Венеция" в Одесской области осталась без света из-за атаки РФ
Российские войска ночью 10 апреля атаковали порты и энергообъекты в Одесской области. Город Вилково, известный как "Украинская Венеция", остался без электроэнергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измаильской районной государственной администрации.
"Противник совершил воздушное нападение на Измаильский район. Сегодня ночью пострадала Вилковская громада. Атакована энергетическая инфраструктура. Сейчас громада без энергоснабжения", - говорится в сообщении.
В РГА отметили, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.
Сейчас вся критическая инфраструктура работает от генераторов. Социальные услуги предоставляются в полном объеме.
В ДТЭК сообщили, что два крупных энергетических объекта на юге области подверглись значительным разрушениям. Сейчас временно без электроснабжения остаются 11,1 тысяч семей.
"Украинская Венеция"
Вилково - город в Измаильском районе Одесской области, расположенный в дельте Дуная, на крайнем юго-западе Украины. Это последний населенный пункт на берегах реки перед ее впадением в Черное море.
Город также известен под названием "Украинская Венеция" благодаря многочисленным каналам (местные жители называют их эриками), прорытым вдоль улиц. Поэтому лодка здесь является привычным средством передвижения.
Обстрел Одесской области
Напомним, ночью 10 апреля российские войска массированно атаковали ударными дронами Одессу и область. В результате атаки есть повреждения инфраструктуры и обесточивание.
Повреждения привели к нарушениям в электроснабжении. Также получили повреждения пустые резервуары и оборудование порта.
Как сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак, под ударом врага в Одессе был объект инфраструктуры. Информация о пострадавших не поступала.