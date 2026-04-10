"Украинская Венеция" в Одесской области осталась без света из-за атаки РФ

Российские войска ночью 10 апреля атаковали порты и энергообъекты в Одесской области. Город Вилково, известный как "Украинская Венеция", остался без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Измаильской районной государственной администрации.

"Противник совершил воздушное нападение на Измаильский район. Сегодня ночью пострадала Вилковская громада. Атакована энергетическая инфраструктура. Сейчас громада без энергоснабжения", - говорится в сообщении.

В РГА отметили, что энергетики работают над восстановлением энергоснабжения.

Сейчас вся критическая инфраструктура работает от генераторов. Социальные услуги предоставляются в полном объеме.

В ДТЭК сообщили, что два крупных энергетических объекта на юге области подверглись значительным разрушениям. Сейчас временно без электроснабжения остаются 11,1 тысяч семей.

"Украинская Венеция"

Вилково - город в Измаильском районе Одесской области, расположенный в дельте Дуная, на крайнем юго-западе Украины. Это последний населенный пункт на берегах реки перед ее впадением в Черное море.

Город также известен под названием "Украинская Венеция" благодаря многочисленным каналам (местные жители называют их эриками), прорытым вдоль улиц. Поэтому лодка здесь является привычным средством передвижения.