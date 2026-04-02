Шмыгаль анонсировал строительство в Украине новой генерации на 1,3 ГВт: все подробности
В Украине объявят конкурс на строительство новой генерации, которая добавит в энергосистему страны около 1,3 ГВт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра энергетики Дениса Шмыгаля, сообщение президента Владимира Зеленского и Reuters.
Шмыгаль отметил, что задача Минэнерго - не только отремонтировать поврежденное, а построить "более защищенную, более гибкую, более рыночную и более интегрированную с ЕС" архитектуру энергосистемы. Он добавил, что ожидает, что бизнес станет важной частью этого процесса.
"Правительство вчера обновило правила конкурса на строительство новой генерации и вскоре будет объявлен конкурс. Ожидаем, что это добавит в энергосистему около 1,3 ГВт", - сказано в заявлении министра.
Подготовка к следующей зиме стартовала
Зеленский отметил, что уже началась подготовка Украины к следующей зиме - постепенно восстанавливается то, что было разрушено российскими ударами.
"По всей стране утверждены планы устойчивости для каждого региона. Продолжается и ремонт дорог после зимы. Важно на уровне общин, на уровне власти в областях не терять времени. Каждый объект, который имеет значение, должен быть защищен", - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что для регионов и крупных городов есть "четкие задачи" по альтернативной генерации и восстановлению объектов. Зеленский отметил, что Кабмин также обеспечил добавление в энергосистемы когенерационных установок.
В Киеве - только половина мощностей
Киевский голова Виталий Кличко сообщил в интервью Reuters, что столица сейчас имеет лишь половину необходимых мощностей и нуждается в 1700 мВт электроэнергии в день.
По его словам, зимний энергетический кризис стал самым сложным для Киева с начала полномасштабной войны.
Напомним, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что графики отключений света могут снова применять ежедневно уже летом. По его словам, на это влияет сезонный рост уровня потребления.
Отметим, сейчас генерация электроэнергии в Украине не может покрыть все потребление, поэтому в областях вводят ограничения потребления.
Более того, весной энергоблоки атомных электростанций выводят в плановый ремонт, что существенно влияет на ситуацию с генерацией, поскольку именно АЭС сейчас является основным источником электроэнергии в Украине.