ua en ru
Пт, 10 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Массированный обстрел и отключение света: РФ ночью атаковала Одессу и область

08:44 10.04.2026 Пт
2 мин
Последствия вражеского обстрела показали на фото
aimg Константин Широкун
Массированный обстрел и отключение света: РФ ночью атаковала Одессу и область Фото: РФ ночью атаковала Одессу и область (facebook.com/DSNSZP)

Российские войска ночью массированно атаковали ударными дронами Одессу и область. В результате атаки есть повреждения инфраструктуры и обесточивание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Читайте также: Россияне атаковали энергообъект в Одесской области: есть серьезные повреждения

"Ночью Одесская область снова подверглась массированной атаке вражеских БпЛА по энергетической и портовой инфраструктуре", - заявил Кипер.

По его словам, повреждения привели к нарушениям в электроснабжении. Также получили повреждения пустые резервуары и оборудование порта.

"К счастью, обошлось без пострадавших. Возникшие пожары локализованы. На местах работают все экстренные службы. Продолжается фиксация последствий и их ликвидация", - добавил глава Одесской ОГА.

Как сообщил начальник Одесской ГОА Сергей Лысак, под ударом врага в Одессе был объект инфраструктуры.

"Почти всю ночь враг атаковал наш город беспилотниками. Благодаря Силам обороны жилая застройка осталась невредимой. Зафиксировано повреждение объекта инфраструктуры", - подчеркнул Лысак.

Он также добавил, что, к счастью, информация о пострадавших пока не поступала.

Обстрелы Одессы и области

Напомним, Одесская область в течение последних дней находится под постоянными атаками врага. Так, в Одесской области в результате вечерней атаки россиян 8 апреля был серьезно поврежден энергетический объект компании ДТЭК.

Также в ночь на 8 апреля российские "Шахеды" массированно накрыли юг региона. В результате ударов вспыхнули пожары в порту и на складах, была повреждена гражданская инфраструктура.

Кроме того, 6 апреля оккупанты атаковали объект энергетики в области, что привело к масштабным обесточиваниям - без света остались почти 20 тысяч семей.

В тот же день враг нанес удар по жилой застройке Одессы. В Приморском районе был поврежден многоэтажный комплекс, в результате чего погибли три человека, а среди раненых оказался младенец.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Одесса Вторжение России в Украину
Новости
Украина ответит зеркально: Зеленский озвучил решение по пасхальному перемирию
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
