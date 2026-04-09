Возвращение к графикам: почему в Украине снова начали выключать свет

На этой неделе в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основная причина ограничений - дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Однако весенние отключения имеют свою специфику, которая отличает их от зимних. Энергетики выделили основные факторы, влияющие на состояние системы сейчас.

Ремонты и особенности генерации

Плановые ремонты на АЭС: Весной энергоблоки атомных станций начинают отключать для планового обслуживания и замены ядерного топлива. Из-за этого объем внутренней генерации в стране уменьшается.

Снижение работы ТЭЦ: После завершения отопительного сезона большинство теплоэлектроцентралей снижают производство электричества, поскольку они не могут работать эффективно без цикла нагрева воды для отопления.

Меньше импорта: Объем закупки электроэнергии из-за рубежа сейчас меньше, чем зимой, что связано с ценовой конъюнктурой на рынках Украины и ЕС.

Влияние погоды и потребления

Температурные колебания: Хотя отопление выключено, из-за похолодания люди массово используют обогреватели, что создает существенную дополнительную нагрузку на сеть.

"Солнечный" фактор: Весной солнечные электростанции работают эффективнее. Это создает избыток мощности днем, однако утром, вечером и в облачную погоду дефицит остается острым, что и приводит к необходимости отключений в пиковые часы.

Продолжающиеся атаки врага

Россия не прекращает обстрелы энергетической инфраструктуры, нанося ущерб как объектам, производящим электричество, так и сетям, которые его распределяют.

В "Укрэнерго" призывают потребителей придерживаться советов по рациональному использованию электричества. Ограничение в пользовании мощными приборами, особенно в часы пик, поможет сделать продолжительность вынужденных обесточиваний максимально короткой.