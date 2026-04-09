ua en ru
Чт, 09 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Возвращение к графикам: почему в Украине снова начали выключать свет

10:02 09.04.2026 Чт
2 мин
В "Укрэнерго" назвали сразу 6 причин
aimg Мария Кучерявец
Возвращение к графикам: почему в Украине снова начали выключать свет Фото: энергетики объяснили ситуацию со светом в апреле (Getty Images)

На этой неделе в Украине снова стали актуальными графики почасовых отключений. Основная причина ограничений - дефицит мощности в энергосистеме, вызванный последствиями российских обстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

Читайте также: С утра и до самой ночи: украинцев предупредили о графиках отключения света 9 апреля

Однако весенние отключения имеют свою специфику, которая отличает их от зимних. Энергетики выделили основные факторы, влияющие на состояние системы сейчас.

Ремонты и особенности генерации

Плановые ремонты на АЭС: Весной энергоблоки атомных станций начинают отключать для планового обслуживания и замены ядерного топлива. Из-за этого объем внутренней генерации в стране уменьшается.

Снижение работы ТЭЦ: После завершения отопительного сезона большинство теплоэлектроцентралей снижают производство электричества, поскольку они не могут работать эффективно без цикла нагрева воды для отопления.

Меньше импорта: Объем закупки электроэнергии из-за рубежа сейчас меньше, чем зимой, что связано с ценовой конъюнктурой на рынках Украины и ЕС.

Влияние погоды и потребления

Температурные колебания: Хотя отопление выключено, из-за похолодания люди массово используют обогреватели, что создает существенную дополнительную нагрузку на сеть.

"Солнечный" фактор: Весной солнечные электростанции работают эффективнее. Это создает избыток мощности днем, однако утром, вечером и в облачную погоду дефицит остается острым, что и приводит к необходимости отключений в пиковые часы.

Продолжающиеся атаки врага

Россия не прекращает обстрелы энергетической инфраструктуры, нанося ущерб как объектам, производящим электричество, так и сетям, которые его распределяют.

В "Укрэнерго" призывают потребителей придерживаться советов по рациональному использованию электричества. Ограничение в пользовании мощными приборами, особенно в часы пик, поможет сделать продолжительность вынужденных обесточиваний максимально короткой.

Напомним, что вчера, 8 апреля, в Одесской области, которая почти круглосуточно находится под ударами врага, серьезно пострадал энергетический объект ДТЭК. Речь идет о подстанции.

Кроме того, враг продолжает прицельно бить по энергообъектам на Черниговщине. На днях в области были попадания ударных дронов сразу в двух районах области, что повлекло масштабные обесточивания.

Как заявлял президент Владимир Зеленский, после зимы российские войска продолжают операцию против украинской энергетики.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Графики отключения света Энергетики ДТЭК Укрэнерго
Новости
БпЛА атаковали нефтестанцию в Краснодарском крае РФ: на месте удара вспыхнул пожар
Аналитика
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой