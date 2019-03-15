ГПУ зареєструвала кримінальну справу за "плівками" Розенблата

Фото: Юрій Луценко (gp.gov.ua)

Луценко розказав, що ознайомився із заявою нардепа

Генеральна прокуратура України зареєструвала кримінальне провадження за заявою народного депутата Борислава Розенблата щодо нібито втручання голови НАБУ Артема Ситника у вибори президента США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ Юрія Луценка в ефірі програми "Право на владу" на 1+1.

Він заявив, що ознайомився із заявою Розенблата.

"Для мене було шоком те, що Розенблат хоче зробити заяву про скоєння злочину. Так от сьогодні я ознайомився з його заявою. Виявляється, що пан Розенблат ще в грудні виграв в українському суді, який визнав дії пана Артема Ситника по втручанню в американські вибори неправомірними. Я чесно кажучи не знав про таке рішення суду. .. справа після поданої заяви була зареєстрована і Державне бюро розслідувань завтра приступить до її опрацювання", - повідомив Луценко.

За його словами, народний депутат Розенблат передав Генеральному прокурору заяву, рішення суду та плівку з записом розмови трьох осіб.

"Вчора він мені його вручив разом з флешкою, на якій є розмова трьох чоловіків. Голос схожий на Ситника говорить, що він дуже хотів допомогти кандидату в президенти Хіларі. Звичайно, сьогодні по цьому було зареєстровано кримінальне провадження. Думаю, що перспектива його не велика. Плівка, отримана у незаконний спосіб, не буде доказом у суді", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генпрокурор Юрій Луценко не виключає оголошення нових підозр фігурантам справи щодо розкрадання в "Укроборонпромі".

Нагадаємо, в розслідуванні журналістів "Наші гроші" говорилось про те, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.

Як відомо, Петро Порошенко після скандалу з корупцією в оборонній сфері звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.