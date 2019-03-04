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Порошенко звільнив Гладковського

Новини » Суспільство    04.03.2019 - 12:32
Порошенко звільнив Гладковського
Фото: Олег Гладковський (з відкритих джерел)

Порошенко 4 березня підписав указ про звільнення Гладковського

Президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення, опубліковане в Twitter.

Порошенко вранці, 4 березня, підписав указ про звільнення Гладковського.

"Сьогодні вранці перед відльотом у Миколаїв підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само він знятий з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю", - заявив президент.

Також Порошенко публічно звернувся до Національного антикорупційного бюро України із закликом розслідувати резонансні публікації щодо корупціонерів. Увечері президент планує переговорити по телефону з керівництвом НАБУ з цього питання.

Порошенко звільнив ГладковськогоНагадаємо, раніше Порошенко підтримав припинення повноважень Олега Гладковського.

У розслідуванні журналістів програми Bihus.info говорилося, що заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олег Гладковський, його син Ігор з одним і чинний директор "Укроборонпрому" Павло Букін є учасниками схеми по розкраданню в оборонному комплексі України.

Розслідувачі стверджують, що заступник секретаря РНБО Олег Гладковський є близьким другом президента, а ще один учасник схем Віталій Жуков, який звільнився з "Укроборонпрому" в 2014 році, мав доступ до графіка виробництва і потреб заводів і домовлявся про ціну.

Тоді в "Укроборонпромі" заявили, що журналістське розслідування містить маніпуляції. А інформація про причетність Гладковського і керівництва концерну до розкрадань взята з закритих даних кримінальних справ.

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