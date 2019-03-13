Луценко анонсував ряд нових підозр по розкраданням в оборонній сфері

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценко заявив, що на сьогоднішній день оголошені дві підозри

Генпрокурор Юрій Луценко не виключає оголошення нових підозр фігурантам справи щодо розкрадання в "Укроборонпромі". Про це генпрокурор заявив в ході засідання ТСК, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Луценко розповів, що один з підозрюваних Андрій Рогоза рік перебував під арештом.

"І правда полягає в тому, що з травня 2018 року слідство по цій справі не тільки закінчено, а й передано до Печерського райсуду. Пан Рогоза приблизно рік перебував під арештом і сьогодні разом із двома працівниками СБУ знаходяться на лаві підсудних. В ході затримання пана Рогози, у нього були вилучені телефони. З яких нам стало відомо про ряд інших кримінальних правопорушень разом із Жуковим і Свинарчуком", - додав Генпрокурор.

"Станом на сьогодні ми маємо не тільки підозру пану Рогозі, а й підозру пану Жукову. І я думаю, що це не остання підозра", - резюмував він.

Нагадаємо, в розслідуванні журналістів "Наші гроші" говорилось про те, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.

Як відомо, Петро Порошенко після скандалу з корупцією в оборонній сфері звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони.