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На сайті президента з'явився указ про звільнення Гладковського

Новини » Політика    04.03.2019 - 13:05
На сайті президента з'явився указ про звільнення Гладковського
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко підписав указ №48/2019

На сайті президента з'явився указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (РНБО). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Порошенко підписав указ №48/2019.

"Звільнити Гладковського Олега Володимировича з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - йдеться в указі.

На сайті президента з'явився указ про звільнення Гладковського

Нагадаємо, сьогодні, 4 березня, президент України Петро Порошенко звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Президент вранці перед відльотом у Миколаїв підписав указ про звільнення Гладковського. Також, за словами Порошенка, він знятий з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

Крім того, середу, 6 березня відбудеться засідання Ради національної безпеки і оборони з питання реформування державного концерну "Укроборонпром". За словами глави держави, проведення цього засідання планувалося давно.

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