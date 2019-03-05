У Києві оголошено штормове попередження

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Сьогодні в столиці очікується до +9 градусів

Погода у Києві сьогодні, 5 березня: в столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

За даними синоптиків, 5 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м / с (рівень небезпеки "жовтий").

Крім того, за прогнозом синоптиків, 5 березня хмарно з проясненнями, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вітер переважно західний, 7-12 м / с. Температура вночі до +4 градусів, вдень до +9.

Нагадаємо, синоптик Наталія Діденко, повідомила, що сьогодні погода в Україні очікується тепла, місцями повітря прогріється до +15. зокрема, 5 березня температура повітря в середньому коливатиметься від +6 до +10, на заході до +12, на півдні, особливо в Одеській області до +15. Вночі також очікується температура вище нуля. Вітер західний, південно-західний. У Києві сьогодні до +10. В Україні 6 березня очікується чергове похолодання після цього 7-8 березня знову потеплішає.

Додамо, що синоптики попередили про сильному вітрі в Україні. Прогнозується посилення вітру по всій країні, пориви сягатимуть 20 м/с.