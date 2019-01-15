Підозрюваного в держзраді Вишинського судитимуть у Києві

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Слідство щодо Вишинського завершено

Справу по суті щодо підозрюваного в державній зраді керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського буде розглядати один із судів Києва. Про це в коментарі РБК-Україна розказав адвокат Андрій Доманський.

Адвокат повідомив, що слідство щодо Вишинського завершено і наразі триває ознайомлення з матеріалами досудового слідства.

"Слідство завершено, стадія ознайомлення з матеріалами досудового слідства, на 17.01 призначено у Херсоні розгляд клопотання про продовження строку тримання під вартою до 16.02.19 включно", - сказав він.

Втім, справу по суті розглядатиме столичний суд.

"По суті вже будуть розглядати в Києві", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у грудня 2018 року Херсонський міський суд продовжив арешт Вишинському до 27 січня.

Як писало РБК-Україна, 10 січня слідчі повідомили Вишинському і його захисникам про закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні, наразі їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування.

Зазначимо, в травні 2018 року Вишинського затримали в Києві за підозрою у державній зраді, в ході обшуків правоохоронці виявили у нього російський паспорт.