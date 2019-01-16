Лавров прокоментував ідею обміну Вишинського

Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Лавров заявив, що обмін Вишинського "не сприятиме діалогу з Києвом"

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що ідея обміну підозрюваного в Україні у державній зраді керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського "не сприятиме діалогу з Києвом". Про це він сказав сьогодні, 16 січня, під час прес-конференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Лавров заявив, що ідея обміну Вишинського "сприяє інтересам тих, хто має намір зробити журналістів розмінною монетою у своїх злочинних цілях".

"Ідея обміну, яку, можливо, хтось сприймає як цікаву - я не думаю, що вона буде сприяти тому, щоб українська влада повернулася до суворого дотримання своїх зобов'язань по відношенню до діяльності журналістів", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 січня слідчі повідомили Вишинському та його захисникам про закінчення досудового розслідування, на даний момент сторона захисту ознайомлюється із матеріали досудового розслідування.

Як писало РБК-Україна прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що питання звільнення Вишинського не є "темою для обміну".

Зазначимо, раніше адвокат Марк Фейгін допускав, що українського журналіста Романа Сущенко можуть обміняти на Вишинського.