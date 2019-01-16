ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Лавров прокоментував ідею обміну Вишинського

Новини » Політика    16.01.2019 - 12:05
Лавров прокоментував ідею обміну Вишинського
Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Лавров заявив, що обмін Вишинського "не сприятиме діалогу з Києвом"

Міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявив, що ідея обміну підозрюваного в Україні у державній зраді керівника "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського "не сприятиме діалогу з Києвом". Про це він сказав сьогодні, 16 січня, під час прес-конференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на РосЗМІ.

Лавров заявив, що ідея обміну Вишинського "сприяє інтересам тих, хто має намір зробити журналістів розмінною монетою у своїх злочинних цілях".

"Ідея обміну, яку, можливо, хтось сприймає як цікаву - я не думаю, що вона буде сприяти тому, щоб українська влада повернулася до суворого дотримання своїх зобов'язань по відношенню до діяльності журналістів", - заявив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 січня слідчі повідомили Вишинському та його захисникам про закінчення досудового розслідування, на даний момент сторона захисту ознайомлюється із матеріали досудового розслідування.

Як писало РБК-Україна прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що питання звільнення Вишинського не є "темою для обміну".

Зазначимо, раніше адвокат Марк Фейгін допускав, що українського журналіста Романа Сущенко можуть обміняти на Вишинського.

Підозрюваного в держзраді Вишинського судитимуть у Києві Суд залишив Вишинського під арештом до 27 січня
Новини України ЛавровобменКирило Вишинський
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся