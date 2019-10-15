ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд в Латвії прийняв рішення щодо конфіскації грошей екс-чиновників часів Януковича

Новини » Політика    15.10.2019 - 10:41
Суд в Латвії прийняв рішення щодо конфіскації грошей екс-чиновників часів Януковича
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Суд Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів США

Суд Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГПУ.

У прокуратурі нагадали, що ці кошти були заарештовані на початку 2015 року у рамках запиту Генеральної прокуратури.

"Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні", - повідомили у прес-службі.

Додамо, раніше суд в Литві прийняв рішення щодо спеціальної конфіскації 26 млн доларів, що належать колишньому депутату Верховної Ради України Юрію Іванющенко.

Нагадаємо, Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула з кіпрських компаній на користь України більше 3 млн доларів у справі про спецконфіскацію "коштів Януковича".

Як повідомляло РБК-Україна, Краматорський суд Донецької області 28 березня 2017 року ухвалив рішення про конфіскацію у 10 компаній нерезидентів близько 1,5 млрд доларів. Як повідомив тоді екс-генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню. У той же день ці кошти були перераховані з рахунків цих компаній в "Ощадбанку" на рахунки Державного казначейства.

Радник, якого США запропонували в наглядову раду "Нафтогазу", працював з Януковичем і Бойко, - AP Зеленський відвідає Латвію 16 жовтня
Новини України ЛатвияЯнуковичконфискация
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся