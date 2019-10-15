Суд в Латвії прийняв рішення щодо конфіскації грошей екс-чиновників часів Януковича

Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Суд Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів США

Суд Латвії прийняв рішення, яким визнано злочинним походження коштів на суму понад 30 млн доларів, які пов’язують з оточенням екс-президента України Віктора Януковича. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ГПУ.

У прокуратурі нагадали, що ці кошти були заарештовані на початку 2015 року у рамках запиту Генеральної прокуратури.

"Питання повернення злочинних активів в Україну буде вирішуватися на міжурядовому рівні", - повідомили у прес-службі.

Додамо, раніше суд в Литві прийняв рішення щодо спеціальної конфіскації 26 млн доларів, що належать колишньому депутату Верховної Ради України Юрію Іванющенко.

Нагадаємо, Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула з кіпрських компаній на користь України більше 3 млн доларів у справі про спецконфіскацію "коштів Януковича".

Як повідомляло РБК-Україна, Краматорський суд Донецької області 28 березня 2017 року ухвалив рішення про конфіскацію у 10 компаній нерезидентів близько 1,5 млрд доларів. Як повідомив тоді екс-генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню. У той же день ці кошти були перераховані з рахунків цих компаній в "Ощадбанку" на рахунки Державного казначейства.