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Суд ЄС скасував санкції проти Януковича

Новини » Політика    24.09.2019 - 12:03
Суд ЄС скасував санкції проти Януковича
Фото: Віктор Янукович (UN Photo/Lou Rouse)

На думку прес-секретаря Януковича, це нібито підтверджує "незаконність і необґрунтованість їх введення"

Європейський суд скасував санкції ЄС щодо екс-президента Віктора Януковича. Про це повідомив прес-секретар сина колишнього президента Олександра Януковича Юрій Кірасір в Facebook.

На думку Кірасіра це нібито підтверджує "незаконність і необґрунтованість їх введення".

"Рішення Європейського суду від 24.09.2019 р. про скасування санкцій щодо екс-Президента України В. Ф. Януковича за 2018-2019 рр. є підтвердженням незаконності та безпідставність їх запровадження органами ЄС і вагомим приводом для їх якнайшвидшої повної відміни і реабілітації В. Ф. Януковича як незаслужено постраждалого від політичних переслідувань як в Україні так і в Європейському Союзі", - написав Кірасір.

Кірасір також повідомив, що адвокати президента Януковича будуть добиватися притягнення до кримінальної відповідальності всіх, "хто був причетний до організації його політичного переслідування і фальсифікацію справ стосовно нього, та відновлення справедливості".

Нагадаємо, екс-президент України Віктор Янукович готується до того, щоб повернутися в Україну.

Як повідомляло РБК-Україна, в січні 2019 року завершився суд у справі про державну зраду Януковича. Екс-президента визнали винним у державній зраді та ведення агресивної війни і засудили до 13 років в'язниці. Адвокати Януковича оскаржують вирок.

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