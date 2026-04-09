"Говорю Трампу то, что думаю". Зеленский рассказал об отношениях с президентом США

12:06 09.04.2026 Чт
В чем особенность отношений Зеленского и Трампа?
aimg Константин Широкун
Фото: Владимир Зеленский и Дональд Трамп (president.gov.ua)

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что один из немногих, кто всегда говорит американскому лидеру Дональду Трампу в лицо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Rai.

"У кого лучшие отношения с Трампом, чем у меня? Я думаю, что у нас хорошие отношения, потому что я один из немногих людей, кто говорит ему то, что думаю", - заявил Зеленский.

По словам президента Украины немного людей могут сказать лидеру Соединенных Штатов, что он не всегда прав.

"Нам нужна поддержка от Соединенных Штатов, и не только военная. Им также нужны мы и наш опыт, приобретенный за эти годы войны", - подытожил глава государства.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что имеет рабочие отношения со своим американским коллегой, ведь они оба хотят положить конец войне России против Украины.

Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал претензии относительно безрезультатности переговоров Украины с Россией и заявил о недовольстве позицией Зеленского по завершению войны.

По словам Трампа, украинская сторона якобы теряет рычаги влияния, тогда как Кремль демонстрирует готовность к диалогу.

Недавно глава Белого дома в очередной раз удивился тому, что якобы украинский президент не хочет заключить мирное соглашение, тогда как российский диктатор Владимир Путин, по словам Трампа, готов к нему.

Трехсторонние переговоры с РФ отложены: Зеленский назвал неожиданную причину
Потери россиян на Донбассе выросли втрое, а продвижение минимальное: интервью с Палисой
