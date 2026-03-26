Зеленский рассказал о своих отношениях с Трампом

11:14 26.03.2026 Чт
Президент Украины хочет больше давления Вашингтона на Москву
aimg Ірина Глухова
Фото: президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский имеет рабочие отношения со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Зеленский рассказал в интервью Le Monde.

По словам Зеленского, у него с Трампом сложились "рабочие отношения", ведь они оба хотят положить конец войне России против Украины.

"У нас с президентом Трампом рабочие отношения. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Все знают, что он хочет положить конец войне России против Украины. Мы тоже этого хотим", - отметил он.

Также глава государства хочет, чтобы Вашингтон оказывал более сильное давление на Москву.

Зеленский рассказал о своих отношениях с Трампом

Зеленский рассказал об отношениях с Трампом (источник: инфографика РБК-Украина)

"Относительно ситуации на фронте, мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты оказывали большее давление на Россию, если говорить откровенно. Я считаю, что это давление недостаточное. Не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны Европы, хотя Москва сегодня, к сожалению, на самом деле не занимается Европой", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что политика отмены санкций, в какой бы форме она ни проводилась, не способствует давлению на Москву.

Напомним, президент США Дональд Трамп несколько раз высказывал претензии относительно безрезультатности переговоров Украины с Россией и заявил о недовольстве позицией Зеленского по завершению войны.

По словам Трампа, украинская сторона якобы теряет рычаги влияния, тогда как Кремль демонстрирует готовность к диалогу.

Недавно глава Белого дома в очередной раз удивился тому, что якобы украинский президент не хочет заключить мирное соглашение, тогда как российский диктатор Владимир Путин, по словам Трампа, готов к нему.

