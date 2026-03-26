Зеленский рассказал о своих отношениях с Трампом

Как сообщает РБК-Украина , об этом Зеленский рассказал в интервью Le Monde .

По словам Зеленского, у него с Трампом сложились "рабочие отношения", ведь они оба хотят положить конец войне России против Украины.

"У нас с президентом Трампом рабочие отношения. Мы хотим, чтобы эта война закончилась. Все знают, что он хочет положить конец войне России против Украины. Мы тоже этого хотим", - отметил он.

Также глава государства хочет, чтобы Вашингтон оказывал более сильное давление на Москву.

"Относительно ситуации на фронте, мы хотели бы, чтобы Соединенные Штаты оказывали большее давление на Россию, если говорить откровенно. Я считаю, что это давление недостаточное. Не только со стороны Соединенных Штатов, но и со стороны Европы, хотя Москва сегодня, к сожалению, на самом деле не занимается Европой", - добавил он.

Зеленский подчеркнул, что политика отмены санкций, в какой бы форме она ни проводилась, не способствует давлению на Москву.