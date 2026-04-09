"Говорю Трампу те, що думаю". Зеленський розповів про відносини з президентом США

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що один з небагатьох, хто завжди говорить американському лідеру Дональду Трампу в обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Rai .

"У кого кращі стосунки з Трампом, ніж у мене? Я думаю, що у нас добрі стосунки, бо я один з небагатьох людей, хто говорить йому те, що думаю", - заявив Зеленський.

За словами президента України небагато людей можуть сказати лідеру Сполучених Штатів, що він не завжди правий.

"Нам потрібна підтримка від Сполучених Штатів, і не лише військова. Їм також потрібні ми та наш досвід, набутий за ці роки війни", - підсумував глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що має робочі відносини зі своїм американським колегою, адже вони обидва хочуть покласти край війні Росії проти України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька разів висловлював претензії щодо безрезультатності переговорів України з Росією та заявив про незадоволення позицією Зеленського щодо завершення війни.