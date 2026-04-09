"Говорю Трампу те, що думаю". Зеленський розповів про відносини з президентом США

12:06 09.04.2026 Чт
У чому особливість відносин Зеленського та Трампа?
aimg Костянтин Широкун
"Говорю Трампу те, що думаю". Зеленський розповів про відносини з президентом США Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (president.gov.ua)

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що один з небагатьох, хто завжди говорить американському лідеру Дональду Трампу в обличчя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Rai.

"У кого кращі стосунки з Трампом, ніж у мене? Я думаю, що у нас добрі стосунки, бо я один з небагатьох людей, хто говорить йому те, що думаю", - заявив Зеленський.

За словами президента України небагато людей можуть сказати лідеру Сполучених Штатів, що він не завжди правий.

"Нам потрібна підтримка від Сполучених Штатів, і не лише військова. Їм також потрібні ми та наш досвід, набутий за ці роки війни", - підсумував глава держави.

Що передувало

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що має робочі відносини зі своїм американським колегою, адже вони обидва хочуть покласти край війні Росії проти України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп кілька разів висловлював претензії щодо безрезультатності переговорів України з Росією та заявив про незадоволення позицією Зеленського щодо завершення війни.

За словами Трампа, українська сторона нібито втрачає важелі впливу, тоді як Кремль демонструє готовність до діалогу.

Нещодавно очільник Білого дому вкотре здивувався тим, що нібито український президент не хоче укласти мирну угоду, тоді як російський диктатор Володимир Путін, за словами Трампа, готовий до неї.

