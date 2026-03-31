Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа по завершению войны в Украине

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Axios .

Как отметил президент Украины, последние переговоры украинской делегации в Майами со спецпредставителями Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - не дали никакого результата.

"Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Мое беспокойство заключается в том, что они видят только один способ сделать это. Они не видят другого способа, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить?", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина - не агрессор. И непонятно, почему никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для безопасности страны.

Глава государства добавил, что после завершения противостояния с Ираном американские власти могут снова усилить давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на территориальные уступки ради прекращения войны с РФ.

Напомним, ранее Владимир Зеленский уже раскрывал детали жесткого условия США, согласно которому Украина должна вывести войска с Донбасса для получения гарантий безопасности. По словам президента, администрация Дональда Трампа пока выбирает стратегию усиления давления именно на Киев.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио назвал "ложью" трактовку Зеленского относительно ультиматума о выходе из Донбасса в обмен на гарантии, заявив, что Вашингтон имел в виду другой подход к завершению войны.