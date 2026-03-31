Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа по завершению войны в Украине

09:06 31.03.2026 Вт
2 мин
Зеленский раскритиковал инициативу Трампа и объяснил свою позицию
aimg Константин Широкун
Зеленский объяснил ключевой недостаток плана Трампа по завершению войны в Украине Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

Президент США Дональд Трамп вместе с командой для завершения войны готов оказывать давление на Украину, требуя территориальных уступок.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Axios.

Читайте также: Верхушка айсберга: Зеленский сделал заявление об условии США по Донбассу

Как отметил президент Украины, последние переговоры украинской делегации в Майами со спецпредставителями Трампа - Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - не дали никакого результата.

"Я уверен, что президент Трамп и его команда хотят положить конец войне. Мое беспокойство заключается в том, что они видят только один способ сделать это. Они не видят другого способа, кроме вывода украинских войск с нашей территории. Но почему мы должны за это платить?", - заявил Зеленский.

По его словам, Украина - не агрессор. И непонятно, почему никто на самом деле не оценивает опасность такого решения для безопасности страны.

Глава государства добавил, что после завершения противостояния с Ираном американские власти могут снова усилить давление на Украину, чтобы заставить ее пойти на территориальные уступки ради прекращения войны с РФ.

Что предшествовало

Напомним, ранее Владимир Зеленский уже раскрывал детали жесткого условия США, согласно которому Украина должна вывести войска с Донбасса для получения гарантий безопасности. По словам президента, администрация Дональда Трампа пока выбирает стратегию усиления давления именно на Киев.

В то же время государственный секретарь США Марко Рубио назвал "ложью" трактовку Зеленского относительно ультиматума о выходе из Донбасса в обмен на гарантии, заявив, что Вашингтон имел в виду другой подход к завершению войны.

Кроме того, президент допускал возможность того, что США могут перенаправить предназначенное Украине оружие на Ближний Восток. Пока таких сигналов не было, однако Зеленский назвал ключевой фактор, от которого будет зависеть это решение американской стороны.

Больше по теме:
Владимир Зеленский Дональд Трамп Вторжение России в Украину
Россия атаковала высотку в Одессе: повреждены несколько этажей, есть пострадавший
Россия атаковала высотку в Одессе: повреждены несколько этажей, есть пострадавший
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны