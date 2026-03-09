Эксперт объяснил, как один удар может свергнуть режим в Иране
Если нейтрализовать нового лидера иранского режима Моджтаба Хаменеи, это может привести к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий Бени Сабти, эксперта по вопросам Ирана в израильском Институте исследований нацбезопасности.
Он отметил, что дестабилизация Ближнего Востока происходит из-за иранского режима, а ключом к стабильности является устранение лидера Моджтабы.
"Если мы на самом деле нейтрализуем лидерство Моджтабы, если по нему будет нанесен удар и его там не будет, тогда режим упадет, и в этом регионе на самом деле станет больше стабильности, потому что они не будут иметь никакого руководства", - пояснил эксперт.
Сабти добавил, что удар по Моджтаби нанесет сильный удар и по Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). Возможно, сначала возникнут внутренние столкновения или несколько ракетных атак, но это может положить конец столкновениям против соседей и против Израиля.
"Потому что если вы заберете у них надежду, дух... если они увидят, что после отца через несколько дней не стало и сына, это может стать огромным ударом по их морали. А боевой дух иногда важнее ракеты или физической силы. Поэтому я думаю, что ключевым является то, что мы сделаем с этим Моджтабой", - подчеркнул эксперт.
Избрание нового лидера в Иране
В разгар войны в Иране появился еще более радикальный лидер - Моджтаба Хаменеи. Его избрали после того, как США и Израиль ликвидировали его отца, аятоллу Али Хаменеи, 28 февраля в начале военной операции.
Как ранее сообщало РБК-Украина, избрание нового верховного лидера Ирана, рахбара, проходило в авральном порядке на фоне постоянных атак со стороны США и Израиля.
Силовые структуры настаивали на быстром определении преемника, чтобы избежать политической дестабилизации после смерти Хаменеи. Именно это позволило продвинуть кандидатуру Моджтабы Хаменеи.
По оценкам источников, приход Моджтабы может изменить баланс влияния в иранской элите, поскольку его назначение усиливает позиции силовых структур и ослабляет другие группы влияния.
Новый лидер считается ультраконсерватором и выступает за усиление поддержки террористических группировок в регионе, а также за жесткое подавление протестов внутри страны.
