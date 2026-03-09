ua en ru
Пн, 09 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Эксперт объяснил, как один удар может свергнуть режим в Иране

13:18 09.03.2026 Пн
2 мин
Один удар - и все может обернуться по-другому
aimg Ірина Глухова aimg Милан Лелич
Эксперт объяснил, как один удар может свергнуть режим в Иране Фото: эксперт объяснил, как один удар может свергнуть режим в Иране(Getty Images)

Если нейтрализовать нового лидера иранского режима Моджтаба Хаменеи, это может привести к стабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий Бени Сабти, эксперта по вопросам Ирана в израильском Институте исследований нацбезопасности.

Читайте также: Замена Хаменеи. В Иране выбрали нового лидера, которого Израиль уже "взял на прицел"

Он отметил, что дестабилизация Ближнего Востока происходит из-за иранского режима, а ключом к стабильности является устранение лидера Моджтабы.

"Если мы на самом деле нейтрализуем лидерство Моджтабы, если по нему будет нанесен удар и его там не будет, тогда режим упадет, и в этом регионе на самом деле станет больше стабильности, потому что они не будут иметь никакого руководства", - пояснил эксперт.

Сабти добавил, что удар по Моджтаби нанесет сильный удар и по Корпусу стражей Исламской революции (КСИР). Возможно, сначала возникнут внутренние столкновения или несколько ракетных атак, но это может положить конец столкновениям против соседей и против Израиля.

"Потому что если вы заберете у них надежду, дух... если они увидят, что после отца через несколько дней не стало и сына, это может стать огромным ударом по их морали. А боевой дух иногда важнее ракеты или физической силы. Поэтому я думаю, что ключевым является то, что мы сделаем с этим Моджтабой", - подчеркнул эксперт.

Избрание нового лидера в Иране

В разгар войны в Иране появился еще более радикальный лидер - Моджтаба Хаменеи. Его избрали после того, как США и Израиль ликвидировали его отца, аятоллу Али Хаменеи, 28 февраля в начале военной операции.

Как ранее сообщало РБК-Украина, избрание нового верховного лидера Ирана, рахбара, проходило в авральном порядке на фоне постоянных атак со стороны США и Израиля.

Силовые структуры настаивали на быстром определении преемника, чтобы избежать политической дестабилизации после смерти Хаменеи. Именно это позволило продвинуть кандидатуру Моджтабы Хаменеи.

По оценкам источников, приход Моджтабы может изменить баланс влияния в иранской элите, поскольку его назначение усиливает позиции силовых структур и ослабляет другие группы влияния.

Новый лидер считается ультраконсерватором и выступает за усиление поддержки террористических группировок в регионе, а также за жесткое подавление протестов внутри страны.

Подробнее о том, кто такой Моджтаба и почему его избрание лидером Ирана приближает конец режима - читайте в материале РБК-Украина.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Иран
Новости
Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI
Украина стала №1 в мире по импорту оружия, пока экспорт РФ обвалился: отчет SIPRI
Аналитика
Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нефть в обмен на кредит: как Орбан шантажирует Украину и давит на ЕС