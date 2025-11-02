Готовят плацдарм? США восстанавливают заброшенную военную базу возле Венесуэлы

Бывшая военно-морская база времен Холодной войны, Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, была закрыта более 20 лет назад. Но сейчас там продолжаются строительные работы, в том числе расчистка и восстановление рулевых дорожек, ведущих к главной взлетно-посадочной полосе.

Фото: спутниковые снимки, Reuters

Модернизация рулевых дорожек может свидетельствовать о том, что заброшенная когда-то база готовится принимать большое количество истребителей и грузовых самолетов, которые будут очень интенсивно совершать полеты. Также фиксировалось размещение средств воздушной безопасности и нескольких десятков армейских палаток для военного персонала.

Отмечается, что Рузвельт-Роудс была одной из крупнейших баз ВМС США в мире. Она занимает стратегически важное место и позволяет контролировать почти весь бассейн Карибского моря. Это может пригодиться во время действий армии США против Венесуэлы.

Фото: спутниковые снимки, Reuters

Военные чиновники и эксперты подтвердили изданию, что США строят и восстанавливают объекты на двух своих "карибских" территориях. Кроме восстановления Рузвельт-Роудс, ведется строительство объектов в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Сент-Круа на Виргинских островах США.

В частности, в аэропорту имени Рафаэля Эрнандеса в Пуэрто-Рико ведется строительство хранилища боеприпасов. Поскольку такие сооружения не размещаются в гражданских объектах на постоянной основе, эти боеприпасы могут быть использованы в ближайшее время.

Аналогичные работы ведутся в Сент-Круа на Виргинских островах, где строят военные объекты в аэропорту имени Генри Э. Рольсена. Впрочем, говорят эксперты, это не обязательно может свидетельствовать о планировании атаки на Венесуэлу: возможно, таким образом планируется поддерживать действия Армии США против картелей.

"Все это, я думаю, разработано для того, чтобы напугать режим Мадуро и генералов вокруг него, надеясь, что это создаст раскол", - пояснил изданию старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Кристофер Эрнандес-Рой.

Фото: Reuters

Пентагон и губернатор Пуэрто-Рико, отмечает издание, не ответили на запрос о комментариях. Альберт Брайан-младший, губернатор Виргинских островов США, предоставил комментарий через свой офис - он отметил, что ему неизвестно о каких-либо военных операциях, которые планируются или могли бы планироваться в ближайшее время.