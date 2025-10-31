Трамп опроверг подготовку к ударам по Венесуэле
Президент США Дональд Трамп опроверг информацию СМИ о том, что Соединенные Штаты атакуют Венесуэлу через "считанные дни или часы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг Трампа на борту самолета Air Force One 31 октября.
Журналисты спросили Трампа о том, действительно ли США планируют атаковать Венесуэлу в ближайшее время, как об этом написали СМИ. В ответ президент опроверг эти публикации.
"Нет", - коротко ответил он, не уточняя.
Однако журналисты не очень поверили этим словам. В частности, в ряде американских СМИ напомнили, что перед ударами по Ирану Трамп также опровергал сообщения американских газет о начале операции против иранского режима аятолл.
Издание Newsweek со ссылкой на спутниковые снимки пишет, что США закрыли воздушное пространство над Пуэрто-Рико. На аэродромах в Пуэрто-Рико базируются ударные дроны и истребители F-35B.
Также в Карибском бассейне развернули большой десантный корабль "Иводзима" с 1600 морскими пехотинцами на борту. Все это можно расценивать, как прямой сигнал к подготовке ударов по Венесуэле - что Трамп опровергает.
Возможная атака на Венесуэлу: что известно
Два американских издания 31 октября написали со ссылкой на источники в администрации, что США могут ударить по Венесуэле уже в ближайшие несколько дней или даже часов. Администрация Трампа определила объекты, по которым будут нанесены удары и приняла соответствующие решения.
В рамках анонсированной антинаркотической кампании Трамп "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро главным "наркобароном". Мадуро считают руководителем картеля Cartel de los Soles - "Картель двух солнц". Эта организация якобы встроена в венесуэльскую армию и ответственна за поставки в США и Европу 500 тонн кокаина ежегодно.
При этом еще 24 октября США перебросили сверхзвуковые бомбардировщики B-1 к побережью Венесуэлы. Также в этом районе находятся американские боевые корабли, в том числе сюда же перебросили отозванную из Европы авианосную группу "Джеральд Форд", по меньшей мере одну ракетоносную подводную лодку и большой десантный корабль "Иводзима".