"Работал на Вагнер": в Венесуэлу прилетел российский военный Ил-76

В венесуэльскую столицу город Каракас прилетел российский военно-транспортный самолет Ил-76. Этот рейс говорит о повышенном интересе РФ к Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence News .

Как пишет издание, Ил-76 с регистрационным номером RA-78765 "прибыл в Каракас в воскресенье после двухдневного перелета из России через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию в Латинскую Америку.

Defence News указывает, Ил-76 может перевозить до 50 тонн груза или до 200 человек. Кроме того, самолеты этого типа ранее доставляли стрелковое оружие, военные грузы и в том числе наемников от имени России.

Что же касается компании Aviacon Zitotrans, которая является оператором вышеуказанного Ил-76, она располагает флотом из шести транспортных самолетов и находится под санкциями США, Канады и Украины за связи с российскими военными.

Также известно, что эта компания поставляла вооружение, а именно ракеты, боеголовки и запчасти для вертолетов по всему миру, включая регионы, где действовала наемная группа ЧВК "Вагнера".

В ряде СМИ указывают, что самолет прибыл в Каракас после того, как венесуэльский диктатор Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи. Такой шаг был ответом на усиление военной активности Соединенных Штатов в Карибском регионе.

Как известно, недавно США обвинили правительство Каракаса в причастности к незаконной торговле наркотиками и развернули в регионе военные силы, чтобы наносить удары по судам, обвиняемым в торговле вышеуказанным веществом.

Так, Вашингтон перебросил в регион ударную авианосную группу, а Венесуэла в ответ обвинила США в "развязывании войны".

Некоторые медиа пишут, что в письме Мадуро к главе Кремля Владимиру Путину, венесуэльский лидер попросил РФ предоставить оборонные радары, модернизировать самолеты и обеспечить страну ракетными системами.

Также он предложил модернизировать истребители Су-30МК2 и создать план финансирования через корпорацию "Ростех", который будет длиться три года.

Кроме того, известно, что Венесуэла хочет приобрести у Китая современные радарные комплексы, а у Ирана - дроны с дальностью полета 1000 км и системы GPS-помех.