ua en ru
Сб, 01 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

"Работал на Вагнер": в Венесуэлу прилетел российский военный Ил-76

Суббота 01 ноября 2025 20:40
UA EN RU
"Работал на Вагнер": в Венесуэлу прилетел российский военный Ил-76 Фото: Ил-76 (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В венесуэльскую столицу город Каракас прилетел российский военно-транспортный самолет Ил-76. Этот рейс говорит о повышенном интересе РФ к Венесуэле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defence News.

Как пишет издание, Ил-76 с регистрационным номером RA-78765 "прибыл в Каракас в воскресенье после двухдневного перелета из России через Армению, Алжир, Марокко, Сенегал и Мавританию в Латинскую Америку.

Defence News указывает, Ил-76 может перевозить до 50 тонн груза или до 200 человек. Кроме того, самолеты этого типа ранее доставляли стрелковое оружие, военные грузы и в том числе наемников от имени России.

Что же касается компании Aviacon Zitotrans, которая является оператором вышеуказанного Ил-76, она располагает флотом из шести транспортных самолетов и находится под санкциями США, Канады и Украины за связи с российскими военными.

Также известно, что эта компания поставляла вооружение, а именно ракеты, боеголовки и запчасти для вертолетов по всему миру, включая регионы, где действовала наемная группа ЧВК "Вагнера".

В ряде СМИ указывают, что самолет прибыл в Каракас после того, как венесуэльский диктатор Николас Мадуро обратился к России, Китаю и Ирану с просьбой о военной помощи. Такой шаг был ответом на усиление военной активности Соединенных Штатов в Карибском регионе.

Как известно, недавно США обвинили правительство Каракаса в причастности к незаконной торговле наркотиками и развернули в регионе военные силы, чтобы наносить удары по судам, обвиняемым в торговле вышеуказанным веществом.

Так, Вашингтон перебросил в регион ударную авианосную группу, а Венесуэла в ответ обвинила США в "развязывании войны".

Некоторые медиа пишут, что в письме Мадуро к главе Кремля Владимиру Путину, венесуэльский лидер попросил РФ предоставить оборонные радары, модернизировать самолеты и обеспечить страну ракетными системами.

Также он предложил модернизировать истребители Су-30МК2 и создать план финансирования через корпорацию "Ростех", который будет длиться три года.

Кроме того, известно, что Венесуэла хочет приобрести у Китая современные радарные комплексы, а у Ирана - дроны с дальностью полета 1000 км и системы GPS-помех.

Напомним, на днях The Wall Street Journal и не только сообщили, что США могут ударить по Венесуэле уже в ближайшие несколько дней.

По данным медиа, администрация президента США Дональда Трампа определила объекты, по которым будут внесены удары и уже приняты соответствующие решения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Венесуэла
Новости
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Идти в ТЦК больше не надо? Новые правила отсрочек с сегодняшнего дня
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине