Мадуро запросил у Путина ракеты и другую помощь из-за эскалации с США, - WP

Венесуэльский диктатор Николас Мадуро попросил у российского диктатора Владимира Путина о военной помощи, поскольку США усилили давление на Венесуэлу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post .

Издание со ссылкой на внутренние документы правительства США пишет, что Николас Мадуро направил Владимиру Путину письмо, в котором попросил помощи в модернизации оборонных радаров и ремонте военной техники. Также в письме содержалась просьба о поставках ракет.

Согласно тем же документам, Венесуэла обращалась за военной поддержкой и к Китаю, и к Ирану. Мадуро направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой о "расширении военного сотрудничества", чтобы противостоять "эскалации между США и Венесуэлой".

В письме он также попросил китайское правительство ускорить производство систем радиолокационного обнаружения, чтобы усилить оборонные возможности страны.

Кроме того, в документах говорится, что министр транспорта Венесуэлы Рамон Селестино Веласкес недавно координировал отправку иранского военного оборудования и беспилотников, а также планировал визит в Иран.

Как отмечается в документах американского правительства, Веласкес сообщил неназванному иранскому чиновнику, что Венесуэле необходимо "пассивное оборудование обнаружения", "глушители GPS" и "дроны с дальностью до 1000 км".

Россия сотрудничает с Венесуэлой

WP обратило внимание, что в воскресенье, 26 октября, в Каракас прибыл российский военно-транспортный самолет Ил-76. За день до этого Москва утвердила новый стратегический договор с Каракасом.

Также в венесуэльском штате Арагуа несколько месяцев назад начал работать завод боеприпасов Калашникова.

При этом аналитики считают, что интерес Москвы к поддержке Мадуро уже сократился. Одна из причин - война РФ против Украины.

"Тот факт, что мы перебросили более 10% наших военно-морских сил в Карибский бассейн - уже своего рода победа для Путина. Наш возобновившийся интерес ко всему, что связано с Западным полушарием, рассеивает внимание от Украины. И это на руку Путину", - обратил внимание бывший посол США в Венесуэле Джеймс Стори.