Готують плацдарм? США відновлюють занедбану військову базу біля Венесуели

Колишня військово-морська база часів Холодної війни, Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико, була закрита понад 20 років тому. Але зараз там тривають будівельні роботи, в тому числі розчищення та відновлення рульових доріжок, що ведуть до головної злітно-посадкової смуги.

Фото: супутникові знімки, Reuters

Модернізація рульових дорожок може свідчити про те, що занедбана колись база готується приймати велику кількість винищувачів та вантажних літаків, які будуть дуже інтенсивно здійснювати польоти. Також фіксувалося розміщення засобів повітряної безпеки та кількох десятків армійських наметів для військового персоналу.

Зазначається, що Рузвельт-Роудс була однією з найбільших баз ВМС США у світі. Вона займає стратегічно важливе місце та дозволяє контролювати майже весь басейн Карибського моря. Це може стати в пригоді під час дій армії США проти Венесуели.

Фото: супутникові знімки, Reuters

Військові чиновники та експерти підтвердили виданню, що США будують та відновлюють об'єкти на двох своїх "карибських" територіях. Окрім відновлення Рузвельт-Роудс, ведеться будівництво об'єктів в цивільних аеропортах Пуерто-Рико та Сент-Круа на Віргінських островах США.

Зокрема в аеропорту імені Рафаеля Ернандеса в Пуерто-Рико ведеться будівництво сховища боєприпасів. Оскільки такі споруди не розміщуються в цивільних об'єктах на постійній основі, ці боєприпаси можуть бути використані найближчим часом.

Аналогічні роботи ведуться в Сент-Круа на Віргінських островах, де будують військові об'єкти в аеропорту імені Генрі Е. Рольсена. Втім, кажуть експерти, це не обов'язково може свідчити про планування атаки на Венесуелу: можливо, таким чином планується підтримувати дії Армії США проти картелів.

"Усе це, я думаю, розроблено для того, щоб налякати режим Мадуро та генералів навколо нього, сподіваючись, що це створить розкол", - пояснив виданню старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Крістофер Ернандес-Рой.

Фото: Reuters

Пентагон та губернатор Пуерто-Рико, зазначає видання, не відповіли на запит щодо коментарів. Альберт Браян-молодший, губернатор Віргінських островів США, надав коментар через свій офіс - він зазначив, що йому невідомо про будь-які військові операції, які плануються, або могли б плануватися найближчим часом.