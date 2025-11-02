Готовят плацдарм? США восстанавливают заброшенную военную базу возле Венесуэлы
Военные Соединенных Штатов начали укрепление, ремонт и расширение авиабазы Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, которая была закрыта примерно 20 лет назад. Это может быть доказательством подготовки удара по Венесуэле.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Бывшая военно-морская база времен Холодной войны, Рузвельт-Роудс в Пуэрто-Рико, была закрыта более 20 лет назад. Но сейчас там продолжаются строительные работы, в том числе расчистка и восстановление рулевых дорожек, ведущих к главной взлетно-посадочной полосе.
Фото: спутниковые снимки, Reuters
Модернизация рулевых дорожек может свидетельствовать о том, что заброшенная когда-то база готовится принимать большое количество истребителей и грузовых самолетов, которые будут очень интенсивно совершать полеты. Также фиксировалось размещение средств воздушной безопасности и нескольких десятков армейских палаток для военного персонала.
Отмечается, что Рузвельт-Роудс была одной из крупнейших баз ВМС США в мире. Она занимает стратегически важное место и позволяет контролировать почти весь бассейн Карибского моря. Это может пригодиться во время действий армии США против Венесуэлы.
Фото: спутниковые снимки, Reuters
Военные чиновники и эксперты подтвердили изданию, что США строят и восстанавливают объекты на двух своих "карибских" территориях. Кроме восстановления Рузвельт-Роудс, ведется строительство объектов в гражданских аэропортах Пуэрто-Рико и Сент-Круа на Виргинских островах США.
В частности, в аэропорту имени Рафаэля Эрнандеса в Пуэрто-Рико ведется строительство хранилища боеприпасов. Поскольку такие сооружения не размещаются в гражданских объектах на постоянной основе, эти боеприпасы могут быть использованы в ближайшее время.
Аналогичные работы ведутся в Сент-Круа на Виргинских островах, где строят военные объекты в аэропорту имени Генри Э. Рольсена. Впрочем, говорят эксперты, это не обязательно может свидетельствовать о планировании атаки на Венесуэлу: возможно, таким образом планируется поддерживать действия Армии США против картелей.
"Все это, я думаю, разработано для того, чтобы напугать режим Мадуро и генералов вокруг него, надеясь, что это создаст раскол", - пояснил изданию старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований (CSIS) Кристофер Эрнандес-Рой.
Фото: Reuters
Пентагон и губернатор Пуэрто-Рико, отмечает издание, не ответили на запрос о комментариях. Альберт Брайан-младший, губернатор Виргинских островов США, предоставил комментарий через свой офис - он отметил, что ему неизвестно о каких-либо военных операциях, которые планируются или могли бы планироваться в ближайшее время.
Возможная атака на Венесуэлу: что известно
Напомним, что в рамках своей антинаркотической кампании в Карибском бассейне президент США Дональд Трамп "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро главным "наркобароном". Мадуро считают руководителем картеля Cartel de los Soles - "Картель двух солнц". Эта организация якобы встроена в венесуэльскую армию и ответственна за поставки в США и Европу 500 тонн кокаина ежегодно.
Два американских издания 31 октября написали со ссылкой на источники в администрации, что США могут ударить по Венесуэле уже в ближайшие несколько дней или даже часов. Администрация Трампа определила объекты, по которым будут нанесены удары и приняла соответствующие решения. После этого лично Трамп опроверг это утверждение СМИ.
Впрочем, с другой стороны США сосредоточили возле Венесуэлы очень мощную группировку из десятков самолетов и боевых кораблей, в том числе авианосную группу и десантные суда с морской пехотой. Мадуро в свою очередь обратился за помощью к союзникам, в первую очередь к российскому режиму. Прибытие подсанкционного российского Ил-76 в Каракас зафиксировали 1 ноября: на самолете россияне могли привезти режиму своего союзника оружие.