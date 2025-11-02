Готують плацдарм? США відновлюють занедбану військову базу біля Венесуели
Військові Сполучених Штатів почали укріплення, ремонт та розширення авіабази Рузвельт-Роудс в Пуерто-Рико, яка була закрита приблизно 20 років тому. Це може бути доказом підготовки удару по Венесуелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Колишня військово-морська база часів Холодної війни, Рузвельт-Роудс у Пуерто-Рико, була закрита понад 20 років тому. Але зараз там тривають будівельні роботи, в тому числі розчищення та відновлення рульових доріжок, що ведуть до головної злітно-посадкової смуги.
Фото: супутникові знімки, Reuters
Модернізація рульових дорожок може свідчити про те, що занедбана колись база готується приймати велику кількість винищувачів та вантажних літаків, які будуть дуже інтенсивно здійснювати польоти. Також фіксувалося розміщення засобів повітряної безпеки та кількох десятків армійських наметів для військового персоналу.
Зазначається, що Рузвельт-Роудс була однією з найбільших баз ВМС США у світі. Вона займає стратегічно важливе місце та дозволяє контролювати майже весь басейн Карибського моря. Це може стати в пригоді під час дій армії США проти Венесуели.
Фото: супутникові знімки, Reuters
Військові чиновники та експерти підтвердили виданню, що США будують та відновлюють об'єкти на двох своїх "карибських" територіях. Окрім відновлення Рузвельт-Роудс, ведеться будівництво об'єктів в цивільних аеропортах Пуерто-Рико та Сент-Круа на Віргінських островах США.
Зокрема в аеропорту імені Рафаеля Ернандеса в Пуерто-Рико ведеться будівництво сховища боєприпасів. Оскільки такі споруди не розміщуються в цивільних об'єктах на постійній основі, ці боєприпаси можуть бути використані найближчим часом.
Аналогічні роботи ведуться в Сент-Круа на Віргінських островах, де будують військові об'єкти в аеропорту імені Генрі Е. Рольсена. Втім, кажуть експерти, це не обов'язково може свідчити про планування атаки на Венесуелу: можливо, таким чином планується підтримувати дії Армії США проти картелів.
"Усе це, я думаю, розроблено для того, щоб налякати режим Мадуро та генералів навколо нього, сподіваючись, що це створить розкол", - пояснив виданню старший науковий співробітник Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Крістофер Ернандес-Рой.
Фото: Reuters
Пентагон та губернатор Пуерто-Рико, зазначає видання, не відповіли на запит щодо коментарів. Альберт Браян-молодший, губернатор Віргінських островів США, надав коментар через свій офіс - він зазначив, що йому невідомо про будь-які військові операції, які плануються, або могли б плануватися найближчим часом.
Можлива атака на Венесуелу: що відомо
Нагадаємо, що у рамках своєї антинаркотичної кампанії у Карибському басейні президент США Дональд Трамп "призначив" венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро головним "наркобароном. Мадуро вважають керівником картелю Cartel de los Soles - "Картель двох сонць". Ця організація нібито вбудована у венесуельську армію та відповідальна за постачання до США та Європи 500 тонн кокаїну щороку.
Два американських видання 31 жовтня написали із посиланням на джерела в адміністрації, що США можуть вдарити по Венесуелі вже в найближчі кілька днів або навіть годин. Адміністрація Трампа визначила об'єкти, по яких буде завдано ударів та ухвалила відповідні рішення. Після цього особисто Трамп спростував це твердження ЗМІ.
Втім, з іншого боку США зосередили біля Венесуели дуже потужне угруповання з десятків літаків та бойових кораблів, в тому числі авіаносну групу та десантні судна з морською піхотою. Мадуро своєю чергою звернувся по допомогу до союзників, в першу чергу до російського режиму. Прибуття підсанкційного російського Іл-76 до Каракасу зафіксували 1 листопада: на літаку росіяни могли привезти режиму свого союзника зброю.