Готовил удары баллистики: СБУ разоблачила "крота" на стратегическом предприятии

СБУ задержала "двойного" агента, который шпионил для ФСБ и ГРУ РФ на оборонном заводе в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Задержанным агентом РФ оказался инженер стратегического оборонного завода, который одновременно шпионил для двух спецслужб РФ - ФСБ и военной разведки.

По материалам дела, россияне завербовали чиновника через его сына, который отбывает тюремный срок на территории РФ за наркопреступления. В обмен на обещания амнистии заключенного агент должен был собрать и передать врагу секретные сведения о выполнении оборонного заказа.

Для этого фигурант планировал использовать свой допуск к гостайне и фактический доступ к специальным цехам завода.

Также российские спецслужбы надеялись получить от "крота" геолокации высокотехнологичных помещений и производственной промзоны предприятия, по которым враг готовил баллистические удары.

В ходе расследования было также установлено, что фигурант должен был подыскать среди коллег и охраны завода потенциальных "кандидатов" на вербовку в агентурный аппарат рф.

При обыске у задержанного изъят смартфон с доказательствами его работы на двух кураторов от ФСБ и ГРУ РФ. Для законспирированной связи они использовали несколько анонимных чатов в мессенджерах.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.