Готовил удары баллистики: СБУ разоблачила "крота" на стратегическом предприятии

12:17 07.04.2026 Вт
СБУ разоблачила двойного агента спецслужб РФ
aimg Константин Широкун
Фото: СБУ разоблачила "крота" на стратегическом предприятии (facebook.com/ssumariupol)

СБУ задержала "двойного" агента, который шпионил для ФСБ и ГРУ РФ на оборонном заводе в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

Задержанным агентом РФ оказался инженер стратегического оборонного завода, который одновременно шпионил для двух спецслужб РФ - ФСБ и военной разведки.

По материалам дела, россияне завербовали чиновника через его сына, который отбывает тюремный срок на территории РФ за наркопреступления. В обмен на обещания амнистии заключенного агент должен был собрать и передать врагу секретные сведения о выполнении оборонного заказа.

Для этого фигурант планировал использовать свой допуск к гостайне и фактический доступ к специальным цехам завода.

Также российские спецслужбы надеялись получить от "крота" геолокации высокотехнологичных помещений и производственной промзоны предприятия, по которым враг готовил баллистические удары.

В ходе расследования было также установлено, что фигурант должен был подыскать среди коллег и охраны завода потенциальных "кандидатов" на вербовку в агентурный аппарат рф.

При обыске у задержанного изъят смартфон с доказательствами его работы на двух кураторов от ФСБ и ГРУ РФ. Для законспирированной связи они использовали несколько анонимных чатов в мессенджерах.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Кроты" в "оборонке" и рядах ВСУ

Напомним, недавно СБУ в Одессе разоблачила матроса морской охраны Госпогранслужбы. Он ездил на такси по городу и фотографировал военные объекты для российских спецслужб.

Ранее среди военных разоблачили "крота", который работал на российские спецслужбы. Предатель наводил вражеские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу.

В рядах Нацгвардии также разоблачили "крота", который "сливал" секретные данные о полетах самолетов в Сумской области.

Также в Херсоне СБУ задержала медбрата, который работал на российские спецслужбы и корректировал удары по городу и его окрестностям. Медику грозит до 12 лет тюрьмы.

Статус "оперативный резерв" в "Резерв+": МОУ разъяснило, кого это касается и что означает
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света
Подготовка к зиме под вопросом: почему Украине может не хватить газа, денег и света