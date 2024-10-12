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В рядах Нацгвардии разоблачили "крота", который "сливал" секретные данные: детали операции

Сумы, Суббота 12 октября 2024 13:59
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В рядах Нацгвардии разоблачили "крота", который "сливал" секретные данные: детали операции Фото: в рядах Нацгвардии разоблачили "крота", который "сливал" данные о полетах самолетов в Сумской области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Контрразведка раскрыла "крота" в рядах Нацгвардии. Один из бойцов НГУ "сливал" гражданским, в частности, данные о полетах самолетов в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"В ходе осуществления контрразведывательного обеспечения подразделений, входящих в состав ОТГ "Северск", сотрудниками 8-го управления СБУ получена информация о факте возможной утечки данных военного характера", - говорится в сообщении.

Совместно со следователями ГБР было установлено военнослужащего воинской части НГУ, которая дислоцируется в Сумской области.

"Он, используя служебное положение и действуя с прямым умыслом, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований на территории Сумской области и движении воздушных судов ВСУ", - добавили в ОК "Север".

По результатам досудебного расследования военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УКУ.

Отметим, что спецслужбы не впервые ловят "кротов" в Вооруженных силах Украины и смежных подразделениях.

Например, недавно СБУ разоблачила "крота" российских спецслужб. Предатель планировал скорректировать вражеский огонь по своему подразделению.

А в ноябре 2023 года СБУ задержала "крота" ФСБ России, устроившегося в Запорожскую ОВА. Он "сливал" информацию о ВСУ на юге Украины.

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