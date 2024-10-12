В рядах Нацгвардии разоблачили "крота", который "сливал" секретные данные: детали операции

Контрразведка раскрыла "крота" в рядах Нацгвардии. Один из бойцов НГУ "сливал" гражданским, в частности, данные о полетах самолетов в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север" .

"В ходе осуществления контрразведывательного обеспечения подразделений, входящих в состав ОТГ "Северск", сотрудниками 8-го управления СБУ получена информация о факте возможной утечки данных военного характера", - говорится в сообщении.

Совместно со следователями ГБР было установлено военнослужащего воинской части НГУ, которая дислоцируется в Сумской области.

"Он, используя служебное положение и действуя с прямым умыслом, посылал гражданским информацию с ограниченным доступом о расположении военных формирований на территории Сумской области и движении воздушных судов ВСУ", - добавили в ОК "Север".

По результатам досудебного расследования военнослужащему сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 114-2 УКУ.