Главная » Новости » Война в Украине

"Крот" в рядах ВСУ готовил убийство генерала Билецкого

10:57 13.03.2026 Пт
2 мин
СБУ предотвратила попытки России ликвидировать командира 3-го армейского корпуса
aimg Татьяна Степанова
"Крот" в рядах ВСУ готовил убийство генерала Билецкого Фото: командир 3-го армейского корпуса Андрей Билецкой (wikimedia.org)

Служба безопасности Украины задержала российского агента, который готовил ликвидацию командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Читайте также: Спецслужбы РФ готовили ликвидацию известных украинских деятелей: среди целей был Юсов

Как сообщается, военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ и командующего Сил беспилотных систем предотвратила попытки России ликвидировать командира 3-го армейского корпуса Сил обороны.

По результатам действий на опережение задержан российский агент, который готовил прицельный ракетно-бомбовый удар по локации украинского генерала в зоне боевых действий.

Чтобы скорректировать воздушную атаку, российские спецслужбисты завербовали оператора дронов из другой бригады, выполняющей задачи в Харьковской области.

Фото: СБУ

Как установило расследование, фигурант пытался получить информацию о времени и месте прибытия генерала ВСУ на позиции своего соединения.

Для сбора разведданных агент использовал свой доступ к служебной информации, а также пытался завуалированно выпытывать "грифованную" информацию у коллег по службе.

Одновременно с этим фигурант должен был "слить" оккупантам дислокацию штаба и учебного центра своей бригады, по которым враг готовил отдельный обстрел.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и разоблачили российского "крота" еще на начальном этапе его шпионской деятельности. После этого были поэтапно задокументированы его контакты с рашистами и защищены локации соответствующих Сил обороны.

На финальном этапе спецоперации агента задержали на территории гарнизона. У него изъят смартфон, с которого он держал связь с оккупантами.

По материалам дела, фигурант был завербован российскими спецслужбистами через свою бывшую жену, которая проживает на временно оккупированной территории Запорожской области и работает на рф.

Для конспирации связи с врагом агент регулярно удалял сообщения из переписки.

Следователи СБУ сообщили "кроту" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

РФ заказывает убийства известных деятелей Украины

Напомним, в феврале Национальная полиция, СБУ и правоохранители Молдовы предупредили серию резонансных убийств публичных, военных и политических деятелей Украины. Их готовили российские спецслужбы.

Одной из целей РФ был представитель по вопросам стратегической коммуникации ГУР, заместитель председателя Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Также ранее сообщалось, что в начале полномасштабного вторжения российские агенты арендовали квартиры в непосредственной близости к Офису президента Украины в Киеве, имея приказ ликвидировать Владимира Зеленского.

