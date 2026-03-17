СБУ разоблачила "крота" ФСБ среди пограничников, который наводил удары по Одессе

12:10 17.03.2026 Вт
2 мин
Агентом РФ оказался матрос морской охраны
aimg Ірина Глухова
Фото: СБУ разоблачила "крота" ФСБ среди пограничников, который наводил удары по Одессе (facebook com SecurSerUkraine)

СБУ в Одессе разоблачила матроса морской охраны Госпогранслужбы. Он ездил на такси по городу и фотографировал военные объекты для российских спецслужб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

По данным СБУ, злоумышленником оказался матрос морской охраны Госпогранслужбы, завербованный российскими спецслужбами.

Детали дела

Согласно материалам дела, фигурант выявлял боевые позиции мобильных огневых групп, радиолокационных станций и зенитных батарей, защищающих небо портового города.

"Используя агентурные данные, рашисты надеялись подготовить новую серию воздушных атак по областному центру в "обход" украинской ПВО", - рассказали в СБУ.

Среди основных "целей" РФ были места сосредоточения личного состава украинских войск, привлеченных к боевым действиям на южном фронте, добавили в ведомстве.

По данным следствия, матрос объезжал город на такси, скрыто фотографируя военные объекты на телефон.

Задержание агента

СБУ задержала его "на горячем", когда он снимал фасад объекта, по которому враг готовил удар.

Расследование установило, что завербовали матроса через Телеграмм-каналы, где он искал "легкие заработки". Во время обыска изъят смартфон с доказательствами сотрудничества с ФСБ.

Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее среди военных разоблачили "крота", который работал на российские спецслужбы. Предатель наводил вражеские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу.

В рядах Нацгвардии также разоблачили "крота", который "сливал" секретные данные о полетах самолетов в Сумской области.

Тем временем в Херсоне СБУ задержала медбрата, который работал на российские спецслужбы и корректировал удары по городу и его окрестностям. Медику грозит до 12 лет тюрьмы.

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
