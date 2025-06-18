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Наводил удары по Силам обороны: СБУ и ГБР разоблачили "крота" среди военных

Среда 18 июня 2025 15:52
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Наводил удары по Силам обороны: СБУ и ГБР разоблачили "крота" среди военных Иллюстративное фото: СБУ и ГБР разоблачили "крота" среди военных (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Среди военных разоблачен "крот", который работал на российские спецслужбы. Предатель наводил вражеские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

Согласно материалам дела, предатель наводил российские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу.

Наводил удары по Силам обороны: СБУ и ГБР разоблачили &quot;крота&quot; среди военных

Фото: СБУ и ГБР разоблачили "крота" среди военных (ssu.gov.ua)

В частности "крот" делился с российскими спецслужбами информацией о личном составе своего подразделения, а также координатами расположения объектов и техники.

"Установлено, что после передачи части этой информации оккупантам, рашисты осуществили ракетный обстрел указанной воинской части. Во время удара сам агент выехал в другой регион в командировку", - пишет СБУ.

Что грозит

Предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что контрразведка СБУ разоблачила и задержала в Киеве агента российской военной разведки - центра спецназначения "Сенеж" Главного разведывательного управления (ГРУ) России.

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