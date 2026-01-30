Готовили покушения на военных и их семьи: в Одессе обезвредили агентурную сеть РФ

Согласно материалам следствия, для терактов должны были использоваться самодельные бомбы с дистанционным подрывом. Таким образом россияне планировали не только ликвидировать военных, но и распространить панические настроения среди гражданских.

Отмечается, что целями агентов ФСБ были спецназовцы СБУ и военные ВСУ, которые привлечены к боевым действиям на юге страны.

"Сначала фигуранты длительное время отслеживали места проживания украинских защитников и парковки их авто. Впоследствии они получили от ФСБ координаты тайника, из которого забрали два самодельных взрывных устройства", - говорится в заявлении СБУ.

Фото: задержание российских агентов (t.me/SBUkr)

Злоумышленники собирались заложить взрывчатку у входа в квартиры двух военных Сил обороны. Далее они должны были забрать новую взрывчатку для подрыва авто других военных.

Сотрудники СБУ задержали фигурантов, когда они направлялись со взрывчаткой к жилищу украинских военных. Ими оказались трое местных жителей - 36-летний мужчина, дезертир и представитель ОО по охране общественного порядка.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).