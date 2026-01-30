Готували замахи на військових та їхні сім'ї: в Одесі знешкодили агентурну мережу РФ

Згідно з матеріалами слідства, для терактів мали використовуватись саморобні бомби з дистанційним підривом. Таким чином росіяни планували не тільки ліквідувати військових, а й поширити панічні настрої серед цивільних.

Зазначається, що цілями агентів ФСБ були спецпризначенці СБУ та військові ЗСУ, які залучені до бойових дій на півдні країни.

"Спочатку фігуранти тривалий час відстежували місця проживання українських оборонців та паркування їхніх авто. Згодом вони отримали від ФСБ координати схрону, з якого забрали два саморобні вибухові пристрої", - йдеться у заяві СБУ.

Фото: затримання російських агентів (t.me/SBUkr)

Зловмисники збиралися закласти вибухівку біля входу у квартири двох військових Сил оборони. Далі вони мали забрати нову вибухівку для підриву авто інших військових.

Співробітники СБУ затримали фігурантів, коли вони прямували з вибухівкою до помешкань українських військових. Ними виявились троє місцевих жителів - 36-річний чоловік, дезертир та представник ГО з охорони громадського порядку.

Затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).