"Готовы пойти на риски". Польша откроет два пункта пропуска на границе с Беларусью, - Туск

Польша готова открыть еще два пункта пропуска на границе с Беларусью. На одном из них будут действовать ограничения.

Об этом заявил премьер Польши Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interia Wydarzenia .

В начале ноября Польша планирует открыть два пограничных пункта на границе с Беларусью - в Бобровниках и Кузнице. На пункте "Бобровники-Берестовица" проблем с логистикой не будет, а на пункте "Кузница-Брузги" до конца года смогут проезжать только автомобили массой до 3,5 тонн из-за ремонта дороги.

Пункт "Польшовце-Песчатка" пока оставят закрытым, так как в его районе находится военный лагерь.

"Если мы говорим, что эти пункты пропуска могут быть открыты, то это прежде всего потому, что граница сейчас находится под беспрецедентным контролем. Благодаря нашим совместным усилиям польско-белорусская граница, пожалуй, самая охраняемая в Европе. Поэтому мы можем позволить себе риск, связанный с ее открытием", - отметил премьер.

Он объяснил, что открытие этих пунктов пропуска будет "пробным решением".

"Если окажется, что по какой-то причине границу необходимо закрыть, я не буду колебаться ни минуты", - предупредил он.