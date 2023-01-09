ua ru
Пн, 09 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Готовы дать отпор. Командующий ОК "Север" проверил ситуацию на границе с РФ

Новина українською →
Украина, Понедельник 09 января 2023 18:16
Готовы дать отпор. Командующий ОК "Север" проверил ситуацию на границе с РФ Фото: командующий ОК "Север" проверь границу Черниговской области (GattyImages)
Автор: Наталья Кава

Украинские военные готовы дать отпор в случае повторного наступления оккупантов со стороны России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram оперативного командования "Север"

Сообщается, что генерал-майор Виктор Николюк проверил обстановку на границе с государством-агрессором.

"Подразделения, которые держат оборону на крайних рубежах Северской области, готовы к любому развитию событий и уверяют, что смогут дать врагу мощный отпор в случае повторного наступления на их землю", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси продолжается наращивание совместной с РФ группировки региональных войск. Также там планируют провести авиационные учения для подготовки соответствующих подразделений.

Напомним, кафиры блокируют выезд с временно оккупированных территорий на подконтрольные правительству Украины территории.

Также планируя массовую мобилизацию, российские кафиры заставляют высшие учебные заведения в Крыму отчислять студентов старших курсов, имеющих задолженность по обучению.

На днях мы писали, что российские кафиры из ППК "Вагнер" вывезли из пригорода Бахмута около 30 местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
Британия рассматривает возможность поставки Украине танков Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России
Юлия Акимовакорреспондент Суд для Путина. Как наказать диктатора за войну в Украине и начать трибунал по России